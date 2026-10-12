Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a subliniat luni, în cadrul unei conferințe susținute la Varșovia, că statele europene trebuie să își mute infrastructura militară și trupele spre Flancul estic, în timp ce Washingtonul își reevaluează prezența și prioritățile strategice. Deși până acum au fost dezmințite zvonurile privind o retragere masivă a soldaților americani de pe continent, noua doctrină a Washingtonului cere Europei să preia o responsabilitate sporită pentru apărarea convențională.

Matthew Whitaker a precizat în cadrul unui panel de la Forumul de Securitate de la Varșovia că NATO trebuie să își mute forțele și echipamentele militare din Europa de Vest spre Europa de Est, unde este posibilă declanșarea unui conflict, a spus oficialul american.

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Comentariile lui Whitaker vin în contextul în care Washingtonul își revizuiește prezența militară pe continent, iar Europa este pe locul patru în topul priorităților Statelor Unite, după securitatea internă, cea din emisfera vestică și cea din Pacific.

Whitaker a indicat bazele militare învechite, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și acordurile care guvernează staționarea trupelor americane în Europa ca domenii care necesită atenție în cadrul revizuirii în curs a posturii forțelor americane și a bazelor acestora.

Ambasadorul american nu a anunțat nicio decizie de relocare sau retragere a forțelor americane dar, cu toate acestea, acesta a precizat că Washingtonul își reevaluează angajamentele globale pentru a evita o dispersare prea mare a resurselor militare.

„Superputerile și marile puteri globale au întâmpinat în mare parte provocări atunci când s-au extins excesiv”, a spus Whitaker. Donald Trump își dorește ca aliații să devină „capabili și nu dependenți”, a menționat reprezentantul american la NATO. „Statele Unite nu fac un pas înapoi. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”.