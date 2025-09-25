Prima pagină » Știri externe » Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA, de teama mandatului internațional de arestare

Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA, de teama mandatului internațional de arestare

25 sept. 2025, 17:02, Știri externe
Zborul prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, către SUA, a urmat un traseu modificat, cel mai probabil pentru a evita să traverseze prin spațiul aerian al țărilor europene, care ar putea pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele său.

Netanyahu a părăsit Tel Aviv miercuri seară pentru a vorbi la Adunarea Generală a ONU, care a avut loc la New York, dar și pentru a se întâlni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, amintește CNN.

Însă zborul său, care în mod normal ar survola mai multe țări europene, a zburat în schimb de-a lungul Mării Mediterane și peste Strâmtoarea Gibraltar, potrivit site-urilor web de urmărire a zborurilor. Avionul a survolat pentru scurt timp Grecia și Italia, potrivit FlightRadar24, dar a evitat complet spațiul aerian francez și spaniol, prelungind semnificativ durata zborului.

Sursa foto: Flightradar24.com

Benjamin Netanyahu e vizat de un mandat internațional de arestare

Biroul Prim-ministrului nu a precizat public de ce a fost aleasă această rută neobișnuită, însă, recent, anunțase că unii jurnaliști și membri ai anturajului lui Netanyahu nu îl vor însoți ca urmare a unor „aranjamente tehnice legate de locuri și securitate”. Jerusalem Post a relatat că aceasta a fost o modalitate de a compensa combustibilul suplimentar necesar. O sursă diplomatică franceză a declarat că Franța a acceptat o cerere israeliană de a survola spațiul aerian francez.

„În cele din urmă, au decis să aleagă o altă rută și nu știm motivul”, a spus sursa diplomatică.

În ultima călătorie a lui Netanyahu în Statele Unite, în iulie, aeronava sa a survolat Grecia, Italia și Franța, potrivit ADS-B Exchange, un alt site web de urmărire a zborurilor.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu în noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Dacă Netanyahu ar survola țări europene care sunt membre ale CPI, ar putea fi forțat să aterizeze și arestat. Nici Israelul, nici Statele Unite nu sunt membre ale CPI, mai notează sursa citată.

Între timp, Slovenia a impus joi o interdicție de călătorie pe numele lui Benjamin Netanyahu, o măsură care vine în urma unei interdicții impuse în iulie împotriva a doi miniștri israelieni de extremă dreapta, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Ljubljana. Slovenia, stat membru al UE, a  recunoscut anul trecut statul palestinian, a impus un embargou asupra armelor asupra Israelului în august și a introdus o interdicție asupra importurilor de bunuri produse în teritoriile palestiniene ocupate de Israel.

Sursa foto main: Colaj GÂNDUL

