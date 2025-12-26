Prima pagină » Știri externe » Axios: Rusia este dispusă să accepte un armistițiu temporar, pentru a permite Ucrainei să organizeze un referendum în problema cedării de teritorii

În Rada ucraineană au început astăzi lucrările pentru o lege privind alegerile în timpul războiului. Conform actualelor legi din Ucraina, este interzisă organizarea alegerilor atâta timp cât este în vigoare legea marțială.

Astăzi a avut loc o ședință de constituire a grupului de lucru, condus de Alexandr Kornienko, prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei. Următoarea întâlnire este așteptată în jurul datei de 6-8 ianuarie.

Inițiativa vine pe fondul unor semnale din partea partenerilor internaționali, în special din partea SUA, care au sugerat necesitatea reconfirmării legitimității democratice chiar și în condiții de conflict.

Deși Constituția interzice alegerile sub legea marțială, președintele a declarat că este gata să susțină amendamente legislative dacă Parlamentul și partenerii externi pot garanta un proces sigur și echitabil.

În prezent, legea marțială în Ucraina este în vigoare până cel puțin la data de 3 februarie 2026.

Oficialii ruși implicați în negocierile pentru încheierea războiului au convenit că este necesar un armistițiu pentru organizarea în Ucraina a unui referendum privind concesiile teritoriale, relatează Axios

Potrivit surselor Axios, Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat ieri două conversații separate – cu reprezentanți ai Ucrainei și ai Rusiei. Partea rusă a fost reprezentată de consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov.

Potrivit oficialilor din ambele țări, cea mai mare parte a parametrilor acordului a fost deja convenită între SUA și Ucraina, inclusiv garanțiile de securitate pe care Kievul trebuie să le primească din partea SUA și a Europa.

Un înalt oficial american a confirmat că Statele Unite sunt pregătite să trimită Senatului, pentru ratificare, un document privind garanțiile de securitate, bazat pe articolul 5 al Tratatului NATO.

Principalul obstacol rămâne cererea Rusiei de a controla întregul teritoriu al Donbasului în cadrul oricărui acord.

Mai mult, potrivit Axios, partea americană susține ideea unui armistițiu pentru validarea acordului, dar subliniază că acest lucru va fi dificil de implementat din punct de vedere logistic.

În plus, rușii, care anterior se opuneau unui armistițiului înainte de semnarea unui acord final, au acceptat o încetare a focului pentru a permite desfășurarea referendumului. Totodată, deși Ucraina insistă asupra unui armistițiu de 60 de zile, Rusia ar putea solicita o perioadă mai scurtă.

