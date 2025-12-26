17:22

În Rada ucraineană au început astăzi lucrările pentru o lege privind alegerile în timpul războiului. Conform actualelor legi din Ucraina, este interzisă organizarea alegerilor atâta timp cât este în vigoare legea marțială.

Astăzi a avut loc o ședință de constituire a grupului de lucru, condus de Alexandr Kornienko, prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei. Următoarea întâlnire este așteptată în jurul datei de 6-8 ianuarie.

Inițiativa vine pe fondul unor semnale din partea partenerilor internaționali, în special din partea SUA, care au sugerat necesitatea reconfirmării legitimității democratice chiar și în condiții de conflict.

Deși Constituția interzice alegerile sub legea marțială, președintele a declarat că este gata să susțină amendamente legislative dacă Parlamentul și partenerii externi pot garanta un proces sigur și echitabil.

În prezent, legea marțială în Ucraina este în vigoare până cel puțin la data de 3 februarie 2026.