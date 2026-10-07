August Hanning, fostul șef al BND, serviciul de informații externe al Germaniei, a fost plasat în arest preventiv sub suspiciunea de trădare și spionaj, după ce a furnizat informații clasificate către Azerbaidjan, relatează Die Welt. Avocatul acestuia a recunoscut unele dintre acuzațiile aduse clientului său, însă a precizat că acesta este „persecutat pe nedrept”.

„Clientul meu este persecutat pe nedrept. Deși deținea într-adevăr documente confidențiale, acuzația că a transmis informațiile conținute în acestea în detrimentul Republicii Federale Germania, darămite contra cost, este nefondată. Investigațiile ulterioare vor dezvălui acest lucru”, a precizat avocatul lui August Hanning pentru Die Welt.

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Hanning a fost plasat în arest preventiv după ce un judecător al Curții Federale de Justiție din orașul Karlsruhe a emis mandatul de arestare pe numele bărbatului în vârstă de 80 de ani. Acesta este acuzat de spionaj, obținerea de secrete de stat și tentativă de trădare. De asemenea, fostul director de birou al lui Hanning de la Serviciul Federal de Informații, Manfred D., a fost reținut și el sub acuzația de complicitate la tentativă de trădare și spionaj.

Potrivit Parchetului Federal, se presupune că Manfred D. i-a furnizat informații secrete lui August Hanning, care părăsise deja funcția cu cinci ani în urmă. Ulterior, acesta folosea informațiile clasificate în activitatea sa de consultanță. În acest caz, se presupune că a folosit informațiile clasificate pentru a pregăti o analiză pentru un angajat al unui serviciu de informații externe. În perioada 2010-2026, cei doi ar fi schimbat aproximativ 2000 de documente.

Scandalul de spionaj din jurul fostului director BND a stârnit îngrijorări și în rândul serviciilor de informații britanice. În acest sens, MI6 a început o investigație pentru a determina dacă documentele secrete pe care fostul șef al BND, August Hanning, le-ar fi putut deține au dezvăluit identitatea agenților britanici sub acoperire.

Potrivit The Telegraph, MI6 și serviciul britanic de interceptări radioelectronice GCHQ efectuează o verificare sistematică a informațiilor sensibile transmise Germaniei. În mod similar, serviciile de informații americane efectuează și ele verificări.