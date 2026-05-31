Barbara a murit în urma unei intervenții de mărire a posteriorului. Chirurgii au încercat în zadar să o salveze pe tânăra de 27 de ani

Galerie Foto 8
Barbara Laura Souza Felix, în vârstă de 27 de ani, a murit în timpul unei intervenții de mărire a posteriorului la o clinică privată din Belo Horizonte, Brazilia. Tânăra a suferit un infarct și medicii nu au putut să o salveze, iar polițiștii au deschis o anchetă în acest caz tragic.

Tânăra a murit în urma operației de mărire a posteriorului, o procedură populară în Brazilia și alte țări, scrie mirror.co.uk.

Barbara Laura Souza Felix a ajuns marți la clinica prviată, pentru a-i fi îndepărtată grăsimea de pe abdomen și de pe posterior.

În timpul operației, chirurgii au detectat o deteriorare bruscă a capacității de ventilare a plămânilor, înainte ca inima fetei să cedeze complet.

Chirurgii au încercat peste o oră să o resusciteze pe pacienta de 27 de ani, dar tânăra a murit la ora 12:20 PM.

Cauza morții tinerei ar fi fost un embolism pulmonar, „declanșat de grăsime”, afirmă medicii implicați în intervenția asupra ei.

Anchetatorii au demarat cercetările la fața locului și trupul tinerei a fost transportat la Institutul Medico-Legal Andre Roquette, pentru examinarea post-mortem.

Rudele au avertizat-o înainte de intervenție

Barbara era o vânzătoare din Belo Horizonte, fără afecțiuni medicale. A fost crescută de bunica ei și lasă în urmă un frate. Tatăl ei a murit, iar mama fetei locuiește în Spania.

Rudele spun că Barbara era o persoană veselă, dar responsabilă. Acestea au mărturisit că au avertizat-o pe tânără cu privire la riscurile unei asemenea intervenții estetice.

Avocatul chirurgului implicat în caz a spus că s-au luat toate măsurile clinice în spitalul privat.

Clinica se află acum sub presiunea anchetei, după ce s-a descoperit că, în 2021, o mamă de 39 de ani a murit acolo tot în urma unui embolism pulmonar.

Moartea Barbarei este anchetată ca un incident medical de către poliția din Minas Gerais.

Sursa foto: CAPTURI

