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Tragedie în Marea Britanie: Un tigru a ucis un bărbat în Parcul Natural Yorkshire. Cum a ajuns în zona restricționată a animalelor

Melania Agiu
Tragedie în Marea Britanie: Un tigru a ucis un bărbat în Parcul Natural Yorkshire. Cum a ajuns în zona restricționată a animalelor
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Un bărbat a murit, sâmbătă după-amiază, după ce a intrat în țarcul unui tigru de la parcul zoologic Yorkshire Wildlife Park din Marea Britanie și a fost atacat de animalul sălbatic, relatează Sky News.

Poliția din South Yorkshire a anunțat că a fost chemată la ora 13:35 (ora Regatului Unit) în urma unor sesizări privind un bărbat care a pătruns în incinta împrejmuită a tigrilor din cadrul atracției turistice situate lângă Doncaster. Tigrul l-a atacat apoi pe bărbat, care a decedat la fața locului din cauza rănilor suferite, a precizat autoritatea polițienească.

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Familia sa a fost informată și beneficiază de sprijin din partea polițiștilor.

„Suntem profund îndurerați de tragicul incident de astăzi. Gândurile noastre și sincere condoleanțe se îndreaptă către familia și cei dragi ai persoanei care și-a pierdut viața”, a transmis un reprezentant al parcului.

De asemenea, au adăugat: „Colaborăm îndeaproape cu poliția și cu autoritățile competente și solicităm ca intimitatea celor afectați să fie respectată în acest moment extrem de dificil. Parcul va rămâne închis mâine”.

Poliția a precizat că tigrul nu a fost rănit, a rămas în incinta împrejmuită după incident și nu a existat un pericol mai larg pentru public.

Parcul a fost evacuat, ulterior.

Yorkshire Wildlife Park s-a deschis în 2009, iar zona „Land of the Tigers” (Țara Tigrilor) s-a deschis în 2011.

Rezervația special amenajată, cu o suprafață de două acri, găzduiește tigri siberieni (Amur), o subspecie pe cale de dispariție cu aproximativ 500 de exemplare rămase în sălbăticie.

Fotografiile zonei îngrădite de pe site-ul parcului arată o pasarelă suspendată pentru vizitatori și garduri deasupra zonei în care se pot plimba tigrii.

Sursă foto: Yorkshire Wildlife Park

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