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Bătaie în Parlamentul Georgiei în timpul discursului premierului. Scandalul a izbucnit după acuzațiile lansate de un deputat al opoziției

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O ședință a Parlamentului Georgiei s-a transformat într-o bătaie între deputații puterii și cei ai opoziției. Incidentul a avut loc pe 26 iunie, în timpul ultimei ședințe plenare din sesiunea de primăvară, în care premierul Irakli Kobakhidze și-a prezentat raportul anual de activitate, relatează Reuters.

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Schimbul de replici care a declanșat conflictul

Scandalul a izbucnit în sesiunea de întrebări și răspunsuri, după intervenția deputatului Giorgi Sharashidze, membru al partidului de opoziție Pentru Georgia, formațiune condusă de fostul premier Giorgi Gakharia.

Bătaie în Parlamentul Georgiei în timpul discursului premierului. Scandalul a izbucnit după acuzațiile lansate de un deputat al opoziției

În discursul său, Sharashidze a făcut referire la vizita efectuată în aprilie de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în Georgia, și la imaginile devenite virale în care liderul onorific al partidului de guvernământ, Bidzina Ivanishvili, apare alături de Aliyev, în timp ce premierul Kobakhidze este surprins în fundal. Opoziția consideră că imaginile reflectă influența decisivă pe care Ivanishvili o exercită asupra guvernării.

„Când președintele Aliyev a fost în Georgia și întreaga țară a văzut acele imagini, cum stăteai într-un colț, asta arată direct rolul și poziția ta reală în acest guvern. Cum se poate face asta? Explicați-ne. Georgia a avut mulți prim-miniștri, dar niciodată unul ca acesta”, i s-a adresat, de la tribună, Sharashidze premierului.

Deputatul opoziției și-a continuat intervenția adresându-se parlamentarilor partidului de guvernământ.

„Duceți-vă rușinea și grosolănia în altă parte.”

Declarațiile au fost întâmpinate cu reacții zgomotoase din partea majorității parlamentare.

Încăierarea a izbucnit în plen

La scurt timp după ce Giorgi Sharashidze a coborât de la tribună, tensiunile au degenerat într-o confruntare fizică. Transmisiunea oficială a ședinței a fost întreruptă pentru câteva momente.

Imaginile publicate de mai multe instituții media surprind parlamentari ai puterii și opoziției lovindu-se și împingându-se, în timp ce schimburile de replici și altercațiile au continuat timp de câteva minute.

Potrivit înregistrărilor video, conflictul a început între deputații Irakli Kheladze, din partea Visului Georgian, și Giga Parulava, reprezentant al partidului Pentru Georgia, după care în altercație s-au implicat mai mulți parlamentari, atât bărbați, cât și femei.

În același timp, premierul Irakli Kobakhidze și membrii cabinetului său au rămas la locurile lor și au urmărit desfășurarea incidentului din sala de plen.

Securitatea parlamentară a intervenit

Agenții de securitate ai Parlamentului au intervenit pentru a separa taberele și i-au scos din sală pe parlamentarii opoziției, în timp ce confruntarea era încă în desfășurare.

Printre deputații identificați în imagini lovindu-și adversarii s-au numărat Lașa Talakhadze, triplu campion olimpic la haltere și parlamentar al partidului Visul Georgian, precum și Archil Gorduladze, președintele Comisiei pentru probleme juridice din Parlamentul Georgiei.

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