Prima pagină » Știri externe » BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza

BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza

Andrei Văcaru
26 sept. 2025, 18:16, Știri externe
BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza

Tony Blair, fost premier al Marii Britanii, a fost implicat în discuții despre conducerea unei autorități tranzitorii postbelice în Gaza, conform BBC.

El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict

Propunerea, care ar avea sprijinul Casei Albe, l-ar plasa pe Blair în fruntea unei autorități guvernamentale susținute de ONU și de națiunile din Golf, înainte de a returna palestinienilor controlul acestui teritoriu.

Tony Blair, care a implicat Marea Britanie în războiul din Irak în 2003, a participat la discuții de planificare în acest sens la nivel înalt cu SUA și alte părți interesate cu privire la viitorul Gazei.

Tony Blair ar fi susținut și de Donald Trump

În centrul ultimei propuneri – discutată de președintele american Donald Trump și liderii arabi la ONU în această săptămână – se află ideea ca Gaza să fie condusă de un organism de tranziție, cu sprijinul ONU și al țărilor din Golf, înainte de a trece sub control palestinian.

Fostul premier britanic a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Trump în august pentru a discuta planurile pentru Gaza postbelică, pe care trimisul SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, le-a descris ca fiind „foarte cuprinzătoare” – dar nu s-au dezvăluit multe alte detalii despre întâlnire.

Blair a ocupat funcția de trimis în Orientul Mijlociu pentru Cvartetul puterilor internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU) timp de câțiva ani după ce a părăsit funcția de premier în 2007. El s-a concentrat pe dezvoltarea economică a Palestinei și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.

Blair a fost propus pentru a prezida un consiliu de supraveghere numit „Autoritatea Internațională de Tranziție din Gaza”, au spus pentru FT surse informate despre acest subiect.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump este optimist privind obținerea unui acord între Israel și Hamas /„Vreau să rezolv conflictul din GAZA”

Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el

Sursa foto: Profimeda

Citește și

EXTERNE Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala în timpul discursului premierului israelian
19:22
Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala în timpul discursului premierului israelian
EXTERNE Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”
18:29
Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”
VIDEO Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”
17:31
Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”
EXTERNE Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
16:36
Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
EXTERNE Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
16:31
Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
EXTERNE Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
16:16
Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Elena Udrea și-a surprins fiica în fiecare an din închisoare. Gestul a emoționat-o pe Eva Maria: Se nășteau acolo și îi luam
Evz.ro
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Diamantele aflate la 470 km adâncime dezvăluie chimia ascunsă a Pământului
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
ULTIMA ORĂ Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
EXCLUSIV Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
ACTUALITATE În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice