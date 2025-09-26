BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza

Tony Blair, fost premier al Marii Britanii, a fost implicat în discuții despre conducerea unei autorități tranzitorii postbelice în Gaza, conform BBC.
El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict
Propunerea, care ar avea sprijinul Casei Albe, l-ar plasa pe Blair în fruntea unei autorități guvernamentale susținute de ONU și de națiunile din Golf, înainte de a returna palestinienilor controlul acestui teritoriu.
Tony Blair, care a implicat Marea Britanie în războiul din Irak în 2003, a participat la discuții de planificare în acest sens la nivel înalt cu SUA și alte părți interesate cu privire la viitorul Gazei.
În centrul ultimei propuneri – discutată de președintele american Donald Trump și liderii arabi la ONU în această săptămână – se află ideea ca Gaza să fie condusă de un organism de tranziție, cu sprijinul ONU și al țărilor din Golf, înainte de a trece sub control palestinian.
Fostul premier britanic a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Trump în august pentru a discuta planurile pentru Gaza postbelică, pe care trimisul SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, le-a descris ca fiind „foarte cuprinzătoare” – dar nu s-au dezvăluit multe alte detalii despre întâlnire.
Blair a ocupat funcția de trimis în Orientul Mijlociu pentru Cvartetul puterilor internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU) timp de câțiva ani după ce a părăsit funcția de premier în 2007. El s-a concentrat pe dezvoltarea economică a Palestinei și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.
Blair a fost propus pentru a prezida un consiliu de supraveghere numit „Autoritatea Internațională de Tranziție din Gaza”, au spus pentru FT surse informate despre acest subiect.
