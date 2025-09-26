BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza

Tony Blair, fost premier al Marii Britanii, a fost implicat în discuții despre conducerea unei autorități tranzitorii postbelice în Gaza, conform BBC.

El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict

Propunerea, care ar avea sprijinul Casei Albe, l-ar plasa pe Blair în fruntea unei autorități guvernamentale susținute de ONU și de națiunile din Golf, înainte de a returna palestinienilor controlul acestui teritoriu.

Tony Blair, care a implicat Marea Britanie în războiul din Irak în 2003, a participat la discuții de planificare în acest sens la nivel înalt cu SUA și alte părți interesate cu privire la viitorul Gazei.

Tony Blair ar fi susținut și de Donald Trump

În centrul ultimei propuneri – discutată de președintele american Donald Trump și liderii arabi la ONU în această săptămână – se află ideea ca Gaza să fie condusă de un organism de tranziție, cu sprijinul ONU și al țărilor din Golf, înainte de a trece sub control palestinian.

Fostul premier britanic a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Trump în august pentru a discuta planurile pentru Gaza postbelică, pe care trimisul SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, le-a descris ca fiind „foarte cuprinzătoare” – dar nu s-au dezvăluit multe alte detalii despre întâlnire.

Blair a ocupat funcția de trimis în Orientul Mijlociu pentru Cvartetul puterilor internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU) timp de câțiva ani după ce a părăsit funcția de premier în 2007. El s-a concentrat pe dezvoltarea economică a Palestinei și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.

Blair a fost propus pentru a prezida un consiliu de supraveghere numit „Autoritatea Internațională de Tranziție din Gaza”, au spus pentru FT surse informate despre acest subiect.

