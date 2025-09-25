Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis un mesaj video Adunării Generale a Națiunilor Unite în care a lansat atacuri atât la adresa Israelului, cât și la adresa grupării islamiste Hamas.

Abbas a declarat în mesaj că participă în mod virtual la Adunarea Generală în contextul în care Israelul duce o campanie de „genocid, distrugere și înfometare” în Fâșia Gaza, însă a condamnat încă o dată și atacul Hamas din 7 octombrie 2023, transmite Times of Israel.

Abbas a afirmat că războiul a ucis și rănit aproximativ 220.000 de palestinieni, majoritatea fiind femei, copii și vârstnici. Oficialul s-a bazat pe cifre de la Ministerul Sănătății condus de Hamas, care nu face diferența între civili și combatanți, notează sursa citată.

El a subliniat și extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania, inclusiv recenta aprobare a proiectului E1, care își propune să împiedice eforturile de a înființa un stat palestinian. Abbas a făcut referire, de asemenea, și la violența necontrolată a coloniștilor israelieni.

„Ard case și câmpuri, scot copaci din rădăcini, atacă sate și atacă civili palestinieni neînarmați. De fapt, îi ucid în plină zi, sub protecția armatei de ocupație israeliene”, a spus Abbas.

Mahmoud Abbas critică gruparea Hamas

Mahmoud Abbas a fost unul dintre foarte puținii lideri ai lumii care au transmis mesaje virtuale în cadrul Adunării Generale a ONU, în contextul în care SUA au refuzat să acorde vize pentru zeci de oficiali de rang înalt ai Autorității Palestiniene, ca răspuns la deciziile țărilor occidentale de a recunoaște unilateral un stat palestinian.

„În ciuda a tot ceea ce a suferit poporul nostru, respingem ceea ce a făcut Hamas pe 7 octombrie. Aceste acțiuni care au vizat civilii israelieni și i-au luat ostatici… nu reprezintă poporul palestinian și nici nu reprezintă lupta lor justă pentru libertate și independență”, a spus Abbas.

El a subliniat faptul că Fâșia Gaza este o parte „integrantă” a statului Palestina și a adăugat că Hamas nu va juca niciun rol în guvernarea viitoare. Mai mult, acesta a declarat că gruparea va trebui să depună armele. „Reiterăm faptul că nu dorim un stat înarmat”, a declarat Abbas în fața Adunării.

Sursa foto: Profimedia