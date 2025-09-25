Prima pagină » Știri externe » Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el

Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el

Andrei Văcaru
25 sept. 2025, 19:28, Știri externe
Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis un mesaj video Adunării Generale a Națiunilor Unite în care a lansat atacuri atât la adresa Israelului, cât și la adresa grupării islamiste Hamas.

Abbas a declarat în mesaj că participă în mod virtual la Adunarea Generală în contextul în care Israelul duce o campanie de „genocid, distrugere și înfometare” în Fâșia Gaza, însă a condamnat încă o dată și atacul Hamas din 7 octombrie 2023, transmite Times of Israel.

Abbas a afirmat că războiul a ucis și rănit aproximativ 220.000 de palestinieni, majoritatea fiind femei, copii și vârstnici. Oficialul s-a bazat pe cifre de la Ministerul Sănătății condus de Hamas, care nu face diferența între civili și combatanți, notează sursa citată.

El a subliniat și extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania, inclusiv recenta aprobare a proiectului E1, care își propune să împiedice eforturile de a înființa un stat palestinian. Abbas a făcut referire, de asemenea, și la violența necontrolată a coloniștilor israelieni.

„Ard case și câmpuri, scot copaci din rădăcini, atacă sate și atacă civili palestinieni neînarmați. De fapt, îi ucid în plină zi, sub protecția armatei de ocupație israeliene”, a spus Abbas.

Mahmoud Abbas critică gruparea Hamas

Mahmoud Abbas a fost unul dintre foarte puținii lideri ai lumii care au transmis mesaje virtuale în cadrul Adunării Generale a ONU, în contextul în care SUA au refuzat să acorde vize pentru zeci de oficiali de rang înalt ai Autorității Palestiniene, ca răspuns la deciziile țărilor occidentale de a recunoaște unilateral un stat palestinian.

„În ciuda a tot ceea ce a suferit poporul nostru, respingem ceea ce a făcut Hamas pe 7 octombrie. Aceste acțiuni care au vizat civilii israelieni și i-au luat ostatici… nu reprezintă poporul palestinian și nici nu reprezintă lupta lor justă pentru libertate și independență”, a spus Abbas.

El a subliniat faptul că Fâșia Gaza este o parte „integrantă” a statului Palestina și a adăugat că Hamas nu va juca niciun rol în guvernarea viitoare. Mai mult, acesta a declarat că gruparea va trebui să depună armele. „Reiterăm faptul că nu dorim un stat înarmat”, a declarat Abbas în fața Adunării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 719. Palestinienii s-au adunat în Cisiordania pentru a sărbători recunoașterea statalității

Preşedintele Autorităţii Palestiniene cere HAMAS să predea armele: „Gruparea nu va avea niciun rol în guvern”

Sursa foto: Profimedia

Citește și

VIDEO Kremlinul continuă să testeze vigilența NATO /AVIOANE militare ruse, interceptate în apropierea Danemarcei și Statelor Unite
19:04
Kremlinul continuă să testeze vigilența NATO /AVIOANE militare ruse, interceptate în apropierea Danemarcei și Statelor Unite
VIDEO Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
17:30
Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
EXTERNE Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA. Aeronava a făcut 600 km suplimentari de teama mandatului de arestare
17:02
Avionul lui Benjamin Netanyahu a OCOLIT țările europene în drumul spre SUA. Aeronava a făcut 600 km suplimentari de teama mandatului de arestare
EXTERNE Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul
16:16
Specialiștii NU cred că Donald Trump va primi Premiul Nobel pentru Pace. Care este motivul
ANALIZĂ Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele
16:10
Este pe cale Orientul Mijlociu să creeze un „NATO islamic”? Deutsche Welle: Atacul israelian asupra Qatarului creează premisele
EXTERNE Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în CĂTUȘE: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției
16:03
Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în CĂTUȘE: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Un bărbat a murit în toaleta unui restaurant fast-food. Trupul său neînsuflețit a fost găsit abia după 30 de ore
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Telescopul James Webb a observat „structuri întunecate” în atmosfera lui Saturn
ACTUALITATE Cererea lui Donald Trump ca Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc, RESPINSĂ tranșant de Viktor Orban
20:24
Cererea lui Donald Trump ca Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc, RESPINSĂ tranșant de Viktor Orban
METEO CICLONUL Zack a ajuns în România și va genera instabilitate accentuată. Sunt așteptate furtuni violente, intensificări ale vântului și ploi abundente
20:22
CICLONUL Zack a ajuns în România și va genera instabilitate accentuată. Sunt așteptate furtuni violente, intensificări ale vântului și ploi abundente
ACTUALITATE Rusia reacţionează la declarația lui Trump cu privire la doborârea avioanelor rusești și avertizează că orice atac va declanșa RĂZBOI
20:01
Rusia reacţionează la declarația lui Trump cu privire la doborârea avioanelor rusești și avertizează că orice atac va declanșa RĂZBOI
ACTUALITATE MAE avertizează asupra unui material FALS atribuit ministrului de Externe despre Moldova
19:32
MAE avertizează asupra unui material FALS atribuit ministrului de Externe despre Moldova
ACTUALITATE Unde îl identificăm prima dată pe Iliescu? Într-o uliță în mahala? Lavinia Betea: „Nu noi îl identificăm, ci alții, după ’90, când apare presa liberă”
19:30
Unde îl identificăm prima dată pe Iliescu? Într-o uliță în mahala? Lavinia Betea: „Nu noi îl identificăm, ci alții, după ’90, când apare presa liberă”
METEO Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București
18:56
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București