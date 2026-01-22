Prima pagină » Știri externe » China mută surprinzător și prezintă elicopterul tactic fără pilot Golden Eagle CR500B. „Rază de luptă extinsă, misiuni de luptă, atacuri de precizie”

Cristian Lisandru
22 ian. 2026, 09:00, Știri externe
Compania chineză NORINCO a prezentat elicopterul tactic fără pilot Golden Eagle CR500B la UMEX 2026, poziționându-l ca o evoluție armată a platformei anterioare CR500A. Mutarea Beijingului semnalează o mișcare mai clară din partea industriei chineze de apărare către sistemele fără pilot înarmate și cu aripi rotative, destinate rolurilor tactice pe câmpul de luptă.

La expoziția UMEX 2026, axată pe sisteme fără pilot și tehnologii de apărare emergente, China North Industries Corporation – cunoscută în mod obișnuit sub numele de NORINCO – a prezentat Golden Eagle CR500B, un nou elicopter tactic fără pilot, conceput special pentru misiuni de luptă.

„Materialele companiei și briefing-urile expoziției descriu CR500B ca o dezvoltare directă a CR500A, păstrând aceeași structură aerodinamică și concept de zbor, introducând în același timp un accent mai puternic pe capacitatea de atac și recunoașterea armată”, notează Army Recognition.

Elicopterul fără pilot Golden Eagle CR500B | Sursa – Army Recognition

Golden Eagle CR500B , operațiuni din zone restrânse și în medii complexe

Elicopterul Golden Eagle CR500B este descris ca un sistem de elicopter fără pilot multifuncțional, conceput pentru a efectua misiuni de recunoaștere și atacuri de precizie.

  • Este destinat să transporte o gamă largă de sarcini utile, inclusiv senzori electro-optici și muniții, pentru a satisface diferite cerințe operaționale.
  • Sistemul este conceput pentru decolare și aterizare verticală, permițând operațiuni din zone restrânse și în medii complexe, cum ar fi regiunile muntoase sau de podiș.
  • Această capacitate este destinată facilitării desfășurării în contexte tactice în care infrastructura aeriană convențională este limitată sau indisponibilă.

Golden Eagle CR500B păstrează o configurație a rotorului coaxial contrarotativ fără rotor de coadă, un design deja utilizat la CR500A.

Această configurație reduce amprenta generală a platformei și atenuează anumite constrângeri aerodinamice, contribuind în același timp la stabilitatea zborului. Fuselajul rămâne compact pentru a facilita transportul, depozitarea și desfășurarea rapidă pe teren.

NORINCO evidențiază utilizarea algoritmilor de control moderni meniți să îmbunătățească precizia zborului și robustețea sistemului în timpul operațiunilor autonome sau pilotate de la distanță, mai arată Army Recognition.

Puncte de ancorare laterale pentru rachete ușoare aer-sol, inclusiv Blue Arrow 5

Sistemul misiunii include o nadă electro-optică multifuncțională care combină senzori de televiziune și infraroșu, împreună cu un telemetru laser și un indicator laser.

Integrată cu un subsistem de legătură de date, această suită permite transmiterea în timp real a datelor situaționale și partajarea informațiilor cu centrele de comandă.

În configurația prezentată la UMEX 2026, elicopterul fără pilot Golden Eagle CR500B este prezentat cu puncte de ancorare laterale pentru rachete ușoare aer-sol, inclusiv Blue Arrow 5, oferind o capacitate de angajare directă care lipsea sau era mai puțin accentuată la varianta anterioară.

  • Cifrele de performanță publicate indică o creștere clară a capacității în comparație cu CR500A.
  • Greutatea maximă la decolare este declarată la 600 de kilograme, comparativ cu 500 de kilograme pentru versiunea anterioară.
  • Autonomia este dată de până la cinci ore într-o configurație care combină o sarcină utilă electro-optică și mai multe rachete, în timp ce CR500A oferea o autonomie maximă de patru ore la o sarcină utilă mare.
  • Plafonul operațional crește de la 3.000 la 6.000 de metri, iar raza de luptă se extinde de la 100 la 150 de kilometri.

Aceste modificări sugerează o rază de acțiune îmbunătățită și o flexibilitate mai mare pentru operațiuni la distanțe extinse, mai notează Army Recognition.

O evoluție a conceptului operațional

O comparație între CR500A și CR500B evidențiază o evoluție a conceptului operațional, explică specialiștii Army Recognition.

  • CR500A este descris în documentația producătorului ca o platformă modulară orientată în principal spre supraveghere, releu de comunicații, desemnarea țintelor și funcții de asistență decizională.
  • Deși CR500B își păstrează aceste roluri, adaugă o capacitate armată complet integrată, indicând o trecere către o implicare mai directă în misiuni de atac de precizie, fie în sprijinul, fie ca alternativă la aeronavele cu echipaj.

Dintr-o perspectivă operațională, elicopterul Golden Eagle CR500B combină observarea persistentă și implicarea imediată pe o singură platformă. Această integrare scurtează lanțul de la senzor la trăgător și reduce dependența de resurse separate.

Schimbări în echilibrele tactice

Plafonul crescut, raza de luptă extinsă și capacitatea de sarcină utilă mai mare extind și mai mult cazurile de utilizare potențiale, în special în mediile în care accesul la spațiul aerian este restricționat sau contestat.

  • Prin intermediul Golden Eagle CR500B, NORINCO își consolidează prezența în segmentul sistemelor de elicoptere fără pilot, înarmate și cu aripi rotative, o piață care continuă să se extindă la nivel internațional.
  • Ca actor major în industria de apărare chineză, grupul dezvoltă și exportă o gamă largă de sisteme terestre, navale și aeriene, platformele fără pilot jucând un rol din ce în ce mai central.

„Apariția variantelor armate derivate din sisteme axate inițial pe supraveghere reflectă o tendință mai largă către proliferarea elicopterelor fără pilot, capabile de atacuri de precizie, contribuind la schimbări în echilibrele tactice și lărgind accesul la astfel de capabilități în rândul unui număr tot mai mare de operatori”, se mai precizează în analiza publicată de Army Recognition.

