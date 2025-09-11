Belarus eliberează mai mulți deținuți după apelul lui Trump. SUA relaxează unele sancțiuni adoptate împotriva Minskului

Prin decizia președintelui Alexandr Lukașenko, 52 de deținuți de diferite naționalități au fost eliberați din închisorile bieloruse.

După ce președintele american Donald Trump a lansat un apel privind eliberarea unor deținuți din Belarus, omologul său Alexandr Lukașenko a răspuns ferm, cu condiția ridicării unor sancțiuni.

„Deținuții din Belarus sunt ținuți ostatici. Este timpul să-i eliberați”, a transmis Trump.

În schimbul gestului făcut de Lukașenko, Washingtonul ridică interdicția privind achiziția componentelor pentru aeronave. Astfel, compania națională aeriană Belavia va putea asigura mentenanța avioanelor sale. Potrivit Reuters, acesta a fost cel mai mare lot grațiat de liderul din Minsk, însă cu mult sub numărul solicitat de Trump, care dorea aproximativ 1.400 de deținuți.

„Dacă Donald insistă că este gata să-i ia pe toți acești deținuți eliberați, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Haideți să încercăm să ajungem la un acord global, așa cum îi place domnului Trump să spună, o afacere importantă”, a declarat Lukașenko.

Printre cei eliberați se numără Ihar Losik, un jurnalist condamnat în 2021 la 15 ani într-o colonie penală sub acuzația de incitare la ură și organizare de revolte, susține ambasada SUA din Vilnius, Lituania.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești

Karol Nawrocki a anunțat pe X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump după violarea spațiului aerian polonez de către Rusia