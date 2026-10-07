Studentul britanic care a ucis-o pe românca Maria Săceanu și-a recunoscut vina. Era obsedat de serialul american „Dexter”

Benjamin William Day, un student britanic la științe criminalistice, în vârstă de 20 de ani, și-a recunoscut vinovăția în a doua zi a procesului său pentru uciderea unei tinere românce în vârstă de 24 de ani. Cazul a șocat opinia publică din Marea Britanie din cauza detaliilor morbide inspirate din serialul american „Dexter”.

În decembrie anul trecut, Benjamin Day, care avea 19 ani la momentul faptei, a închiriat o cameră prin Airbnb în localitatea Tividale, West Midlands, aflată la aproximativ 30 de kilometri de casa părinților săi, pe care a căptușit-o complet cu folie de plastic. Anchetatorii au găsit în telefonul său o listă de cumpărături ce includea folie de plastic, un capsator industrial și substanțe chimice pentru curățat.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Benjamin Day, pe atunci student la criminologie și biologie aplicată la Universitatea Worcester, a contactat-o pe Maria Săceanu, care era lucrătoare sexuală, cu ajutorul unui telefon cu cartelă preplătită și a chemat-o la apartamentul Airbnb închiriat. Odată ajunsă acolo, tânăra a fost atacată violent cu cuțitul și a suferit 78 de plăgi prin înjunghiere. Anchetatorii au precizat că multe dintre acestea au fost aplicate după ce tânăra murise deja.

Studentul a precizat că este fascinat de serialul american „Dexter” și, prin urmare, a început să pună în practică scene văzute în acest lungmetraj. În cameră au fost descoperite o trusă de cuțite, șorțuri, mănuși, viziere de plastic, toate specifice modului de operare al criminalului din serialul american.

Când polițiștii l-au găsit pe tânărul britanic, acesta purta o bluză kaki identică cu cea purtată de personajul Dexter în timpul crimelor sale. A fost arestat pentru că în momentul crimei s-a tăiat singur, s-a panicat și a fugit de la locul faptei. Acesta a mers ulterior la spital, acolo unde a precizat că rana a fost provocată de o vulpe care a sărit pe el din tufiș.

În cadrul procesului în instanță, inițial, Benjamin a pledat nevinovat, iar avocații săi se pregăteau să susțină că fapta sa a fost legitimă apărare, iar el amenajase camera doar pentru a filma un scurtmetraj tribut adus serialului. Cu toate acestea, în a doua zi a procesului, după ce a văzut dovezile copleșitoare strânse de procurori, tânărul și-a schimbat declarația și a pledat vinovat.