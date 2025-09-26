Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala în timpul discursului premierului israelian

Benjamin Netanyahu a promis în discursul său la Adunarea Generală a ONU că „își va încheia misiunea” în Fâșia Gaza și că nu va permite existența și recunoașterea unui stat palestinian. Pe durata discursului său, mai multe delegații, cele mai multe din partea unor țări islamice, au părăsit sala. Unele delegații l-au și huiduit pe premierul israelian.

Mare parte din sală a rămas goală, relatează Le Figaro, după ce zeci de diplomaţi şi-au părăsit locurile la sosirea premierului israelian la tribună. Alţii au aplaudat gestul. Delegații au fost chemaţi la ordine prin strigăte de „linişte în sală” când premierul israelian şi-a început discursul.

Premierul și-a început discursul solicitând sancţiuni împotriva Iranului. A continuat să declare că Israelul îşi va continua operațiunea de ofensivă în Fâșia Gaza, după ce a „distrus cea mai mare parte a maşinăriei teroriste a Hamas”.

Netanyahu a spus că Israelul își va „duce treaba la bun sfârșit” în procesul de eliminarea mișcării teroriste Hamas din Gaza și a respins din nou acuzaţiile de „genocid”. Peste 88.000 de palestinieni, civili, militari, dar și teroriști Hamas, au fost uciși în bombardamentele israeliene de la începerea războiului. Războiul a fost declanșat pe 7 octombrie 2023, după ce teroriștii Hamas au comis atacuri sângeroase în sudul Israelului, ucigând 1.200 cetățeni israelieni și străini, și de asemenea, răpind alte 250 de persoane.

Discursul premierului israelian de la ONU a fost transmis prin difuzoare la graniţa cu Fâșia Gaza, ca parte a unui „efort de diplomaţie publică”.Premierul israelian a respins cu fermitate noţiunea de stat palestinian în timpul discursului său la Adunarea Generală a ONU, calificând recentul val de recunoaşteri drept „ruşinos, pur nebunesc şi nesănătos”, după ce Franţa, Marea Britanie, Canada, Australia şi alte ţări occidentale au anunţat iniţiativa diplomatică palestiniană.

„Decizia voastră ruşinoasă va încuraja terorismul împotriva evreilor şi împotriva oamenilor nevinovaţi de pretutindeni. Va fi un semn de ruşine pentru voi toţi. Ceea ce faceţi este să oferiţi recompensa supremă fanaticilor intoleranţi care au comis şi susţinut masacrul de Sabat. A le oferi palestinienilor un stat la o milă de Ierusalim, după 7 octombrie, este ca şi cum ai oferi Al-Qaeda un stat la o milă de New York după 11 septembrie. Israelul nu vă va permite să ne băgaţi pe gât un stat terorist. Nu ne vom sinucide naţional pentru că nu aveţi curajul să înfruntaţi o presă ostilă şi mulţimi antisemite care cer sângele Israelului. Opoziţia mea faţă de un stat palestinian nu este pur şi simplu politica mea sau a guvernului meu, este politica statului şi a poporului statului Israel”, a declarat el.

