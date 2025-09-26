Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida”

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a criticat vehement, în discursul rostit vineri la reuniunea Adunării Generale a ONU, decizia a numeroase țări occidentale de recunoaștere a existenței statului palestinian, catalogând-o drept o formă de recompensare a terorismului după atacurile islamiste produse pe 7 octombrie 2023.

”Aceștia sunt oamenii cărora vreți să le dați un stat? Ceea ce faceți este recompensarea fanaticilor intoleranți care au comis și au susținut masacrul din 7 octombrie 2023. Oferirea unui stat pentru palestinieni la un kilometru de Ierusalim după atacurile din 7 octombrie este ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei teroriste Al-Qaida la un kilometru distanță de orașul New York după atentatele din 11 septembrie 2001. Este nebunie curată”, a afirmat Benjamin Netanyahu de la tribuna Adunării Generale a ONU.

Franța, Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia se numără printre țările care au recunoscut recent existența statului palestinian. Uniunea Europeană susține soluția coexistenței a două state – israelian și palestinian – pentru depășirea conflictului.

”Fidel angajamentului istoric al țării mele față de Orientul Mijlociu, Franța recunoaște astăzi existența statului Palestina. Franța nu a lipsit niciodată când a fost în joc securitatea Israelului. Această recunoaștere a Palestinei este o înfrângere pentru grupul Hamas, la fel și pentru antisemiți și antisioniști. Această recunoaștere deschide drumul pentru un parcurs de negocieri, pentru oprirea ciclului violențelor. Cer Israelului să nu mai facă nimic pentru blocarea negocierilor”, a afirmat Emmanuel Macron, președintele Franței.

În același timp, Emmanuel Macron a reiterat că Parisul nu va deschide ambasadă în ”Palestina” până când grupul Hamas nu va elibera ostaticii israelieni.

”Vom putea deschide ambasadă în Palestina imediat ce vor fi eliberați cei 48 de ostatici. A venit vremea să recunoaștem statul Palestina ca amic și vecin, să eliminăm terorismul”, a insistat Macron.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 65.502 morți și circa 167.376 de răniți.

Foto: Profimedia

Video: Fox News

