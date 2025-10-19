Prima pagină » Știri externe » Benjamin Netanyahu nu renunță. Vrea să candideze anul viitor pentru un nou mandat: „Voi câștiga”

19 oct. 2025, 10:33, Știri externe
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a confirmat oficial intenția de a candida la alegerile viitoare și de a solicita un nou mandat în funcția de șef al guvernului, potrivit unui interviu acordat Channel 14 sâmbătă.

Când a fost întrebat dacă este încrezător că va câștiga, el a dat un răspuns scurt: „Da, voi câștiga”.

Cel mai longeviv lider al Israelului

Netanyahu, liderul partidului de centru-dreapta Likud, deține deja recordul de cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, cu peste 18 ani în total în funcție (cu pauze începând din 1996).

La ultimele alegeri din 2022, partidul său de dreapta a revenit la putere după o pierdere în 2021. Likud a câștigat 32 de locuri în Knesset, un rezultat record pentru extrema dreaptă israeliană.

SUA, despre atacul israelian asupra Qatarului: „Trump a simțit că israelienii au scăpat de sub control”

Jared Kushner și Steve Witkoff, doi dintre cei mai apropiați oameni ai președintelui Trump, „s-au simțit puțin trădați” de atacurile aeriene asupra Qatarului în timpul negocierilor de pace de luna trecută. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „60 Minutes”.

Witkoff a aflat despre atacul aerian, despre care Israelul a spus că viza conducerea de vârf a Hamas din Doha, în dimineața următoare după ce acesta a avut loc. La momentul respectiv, Trump a scris pe rețelele de socializare: „Aceasta a fost o decizie luată de prim-ministrul Netanyahu, nu de mine”.

Cred că atât Jared, cât și eu ne-am simțit puțin trădați”, a declarat Witkoff.

Întrebat despre reacția lui Trump, Kushner a spus: „Cred că a simțit că israelienii au scăpat puțin de sub control și era momentul să fie foarte ferm și să-i oprească din a face lucruri care, în opinia lui, nu erau în interesul lor pe termen lung”.

Potrivit lui Witkoff, atacul Israelului în Qatar a împiedicat negocierile, deoarece Qatarul era legătura negociatorilor cu Hamas.

„Am pierdut încrederea qatarezilor. Așa că Hamas a dispărut și a fost foarte, foarte dificil să ajungem la ei.”, spune Wtikoff.

În cele din urmă, Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord prin care Hamas să elibereze toți ostaticii rămași. Luni, 20 de ostatici au fost eliberați. Hamas a predat și rămășițele altor ostatici.

