Benjamin Netanyahu speră să anunțe ELIBERAREA ostaticilor israelieni „în zilele următoare”

Andrei Văcaru
05 oct. 2025, 18:24, Știri externe
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza „în zilele următoare”.

Într-o declarație televizată, el a mai spus că gruparea „Hamas va fi dezarmată și Gaza va fi demilitarizată – fie pe calea ușoară, fie pe calea grea, dar acest lucru se va realiza”, transmite BBC.

Comentariile vin după ce Hamas a publicat vineri o declarație în care a transmis că este de acord să elibereze ostaticii în cadrul unui plan de pace al SUA, dar nu a menționat dezarmarea și a solicitat negocieri pe alte teme. Hamas a transmis sâmbătă că Israelul continuă să comită „masacre”, după o serie de atacuri israeliene care au vizat Gaza în cursul dimineții și a îndemnat la presiune globală asupra Israelului.

Discuțiile indirecte de încetare a focului dintre părți urmează să înceapă luni în Egipt, amintește sursa citată.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu va tolera întârzieri” din partea Hamas în finalizarea unui acord.

Planul în 20 de puncte propune încetarea imediată a luptelor și eliberarea a 20 de ostatici israelieni vii deținuți de Hamas – precum și a rămășițelor celor despre care se crede că sunt morți. Într-o postare pe X, Forțele de Apărare ale Israelului au declarat că au emis un ordin „de pregătire pentru implementarea primei faze a planului Trump pentru eliberarea ostaticilor”.

Egiptul va găzdui negocieri de pace în privința Fâșiei Gaza

Egiptul va găzdui negocieri privind încetarea conflictului din Fâșia Gaza, iar Israelul, Statele Unite, dar și gruparea Hamas, vor trimite reprezentanți care vor participa la această reuniune.

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, va merge în Egipt alături de negociatori israelieni și arabi pentru discuții privind acordul de încetare a focului din Gaza, scrie The Jerusalem Post.

Negociatorii Hamas ar urma, de asemenea, să sosească la Cairo sâmbătă seară, negocierile urmând să înceapă duminică, potrivit publicației saudite Al Arabiya. Oficialii cred că timpul este limitat pentru a ajunge la un acord, de unde și graba la masa negocierilor.

Sursa foto: Shutterstock

