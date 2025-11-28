🚨 BILANȚUL incendiului din Hong Kong urcă la 128 de morți. Încă opt persoane au fost arestate. Ce despăgubiri vor primi familiile victimelor

16:21

Opt persoane au fost arestate vineri, în cadrul anchetelor în curs de desfășurare, de către organismul anticorupție al orașului, inclusiv doi directori ai unei firme de consultanță care oferea asistență cu privire la lucrările de întreținere la complex, doi manageri de proiect responsabili de supravegherea lucrărilor, trei subcontractanți pentru schele și un intermediar.

Trei bărbați care lucrau pentru o companie de construcții au fost, de asemenea, arestați la începutul acestei săptămâni, sub suspiciunea de „neglijență gravă”, au declarat oficialii joi dimineață.

Cauza incendiului nu a fost stabilită

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită. O anchetă a poliției privind motivul pentru care flăcările s-au răspândit rapid de la o clădire la alta se așteaptă să dureze trei până la patru săptămâni, spun autoritățile, potrivit CNN.

Despăgubiri pentru familiile victimelor și proprietarii de apartamente

Familiile celor care au murit în incendiu vor primi aproximativ 25.700 de dolari americani din partea guvernului, a declarat vineri Alice Mak, secretarul pentru afaceri interne și tineret din Hong Kong.

Gospodăriile afectate de incendiu vor primi, de asemenea, o alocație de aproximativ 6.400 de dolari americani, săptămâna viitoare, a spus ea.