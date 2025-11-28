Prima pagină » Știri externe » BILANȚUL incendiului din Hong Kong urcă la 128 de morți. Încă opt persoane au fost arestate. Ce despăgubiri vor primi familiile victimelor

🚨 BILANȚUL incendiului din Hong Kong urcă la 128 de morți. Încă opt persoane au fost arestate. Ce despăgubiri vor primi familiile victimelor

Mihai Tănase
28 nov. 2025, 11:30, Știri externe
16:21

UPDATE. Încă opt persoane au fost arestate. Despăgubiri de zeci de mii de dolari pentru familiile victimelor

Opt persoane au fost arestate vineri, în cadrul anchetelor în curs de desfășurare, de către organismul anticorupție al orașului, inclusiv doi directori ai unei firme de consultanță care oferea asistență cu privire la lucrările de întreținere la complex, doi manageri de proiect responsabili de supravegherea lucrărilor, trei subcontractanți pentru schele și un intermediar.

Trei bărbați care lucrau pentru o companie de construcții au fost, de asemenea, arestați la începutul acestei săptămâni, sub suspiciunea de „neglijență gravă”, au declarat oficialii joi dimineață.

Cauza incendiului nu a fost stabilită

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită. O anchetă a poliției privind motivul pentru care flăcările s-au răspândit rapid de la o clădire la alta se așteaptă să dureze trei până la patru săptămâni, spun autoritățile, potrivit CNN. 

Despăgubiri pentru familiile victimelor și proprietarii de apartamente

Familiile celor care au murit în incendiu vor primi aproximativ 25.700 de dolari americani din partea guvernului, a declarat vineri Alice Mak, secretarul pentru afaceri interne și tineret din Hong Kong.

Gospodăriile afectate de incendiu vor primi, de asemenea, o alocație de aproximativ 6.400 de dolari americani, săptămâna viitoare, a spus ea.

11:41

UPDATE. Numărul morților în urma incendiului din Hong Kong a ajuns la 128

Numărul persoanelor ucise în incendiul devastator al complexului de apartamente din Hong Kong a ajuns la 128, iar 200 sunt dispărute, au anunțat vineri oficialii, relatează CNN. Pompierii au reușit, în sfârșit, să țină sub control incendiul la 42 de ore de la izbucnire.

Cel puțin 79 de persoane au fost rănite în incendiul care s-a răspândit rapid în mai multe clădiri dintr-un complex rezidențial social din cartierul Tai Po al orașului, a declarat secretarul pentru securitate din Hong Kong, Chris Tang, în cadrul unei conferințe de presă de vineri.

Tang a avertizat că numărul morților ar putea crește și mai mult, deoarece există aproximativ 200 de persoane a căror situație este necunoscută. Această cifră include și o serie de cadavre care nu au fost încă identificate, a adăugat el.

Autoritățile din Hong Kong au anunțat că bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po, a ajuns la 94 de morți. Pompierii se așteaptă ca misiunile de căutare-salvare să se încheie vineri, după ce echipele de intervenție au reușit să controleze, în mare parte, flăcările care au distrus opt blocuri-turn în care locuiau peste 4.600 de persoane.

Echipele de intervenție continuă să lucreze printre structuri prăbușite, fum dens și temperaturi extreme, încercând să găsească eventuali supraviețuitori la etajele superioare.

„Vom încerca să intrăm cu forța în toate apartamentele din cele șapte clădiri, pentru a ne asigura că nu mai sunt alte eventuale victime”, a declarat directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri, Derek Chan.

Complexul se afla în renovare și era acoperit cu schele de bambus și plasă verde, ceea ce a favorizat extinderea rapidă a incendiului izbucnit miercuri după-amiază, scrie News.ro.

Potrivit acestuia, 279 de persoane figurau joi dimineață pe listele celor dispăruți, însă numărul nu mai fusese actualizat de peste 24 de ore. Chan a precizat că 25 de apeluri la departamentul de pompieri, prin care se cerea ajutor, au rămas nerezolvate, trei dintre acestea fiind primite în ultimele ore și prioritizate.

Locatarii trăiesc momente de disperare.

„Sper că vor mai găsi supraviețuitori în clădire, cred că au făcut tot ce puteau, pompierii au făcut multe”, a spus Jacky Kwok, unul dintre rezidenți. „Este un dezastru, nimeni nu a vrut să se întâmple.”

O femeie de 52 de ani își căuta fiica și soțul la unul dintre cele opt adăposturi improvizate.

Arătând o fotografie a fiicei, aceasta a spus: „Ea și tatăl ei încă nu au ieșit. Nu au avut apă să salveze clădirea noastră”.

Cel mai grav incendiu din Hong Kong din 1948

Poliția a arestat trei oficiali ai companiei Prestige Construction, suspectați de omor prin imprudență, pe motiv că ar fi folosit materiale nesigure, inclusiv panouri de spumă inflamabilă care au blocat ferestrele și au împiedicat evacuarea locatarilor.

Tragedia este cel mai grav incendiu din oraș din 1948, când 176 de oameni au murit într-un depozit. Incidentul este comparat cu tragedia de la Grenfell Tower din Londra (2017), unde 72 de persoane au murit, vina fiind atribuită materialelor inflamabile folosite la fațada clădirii.

