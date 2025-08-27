Brazilia AMENINȚĂ că ar putea ataca tarifele vamale impuse de Donald Trump în instanțele din SUA

Ministrul de Finanțe al Braziliei, Fernando Haddad, a declarat miercuri că țara sa ar putea contesta în instanțele americane tarifele vamale impuse de Administrația Trump importurilor de bunuri din Brazilia.

Acesta a declarat că o asemenea măsură va fi luată în cazul în care autoritățile braziliene vor considera că aceasta este necesară, potrivit Reuters.

„Vom merge în instanță dacă va fi necesar”, a declarat Haddad, care a adăugat că țara sa nu se va angaja în acțiuni de lobby.

Tensiuni între SUA și Brazilia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a impus tarife vamale de 50% pentru mai multe bunuri braziliene luna aceasta, invocând ceea ce a numit o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, care este judecat sub acuzația de complot pentru organizarea unei lovituri de stat. De asemenea, Trump a mai acuzat Brazilia de practici comerciale nedrepte.

Brazilia și-a exprimat „indignarea” față de noile taxe, menționând că a înregistrat deficite comerciale persistente în relația cu Statele Unite.

Haddad a remarcat că liderii mondiali se simt astăzi nesiguri în legătură cu Statele Unite, incerti cu privire la ceea ce le poate rezerva viitorul.

Ministrul de Finanțe a mai spus că dolarul american rămâne o monedă importantă la nivel mondial și va continua să fie așa pentru mulți ani, cu excepția cazului în care Washingtonul „continuă să facă greșeli”.

El a avertizat că folosirea dolarului ca armă ar submina rolul său, adăugând că țările nu pot fi împiedicate să desfășoare comerț bilateral în monede locale dacă acest lucru reduce costurile tranzacțiilor pentru ele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jair Bolsonaro scapă momentan de ÎNCHISOARE. Fostul președinte al Braziliei este judecat în continuare pentru tentativă de lovitură de stat

Avertisment din partea FMI: Impunerea de către SUA de noi taxe vamale menține incertitudinea privind comerțul mondial la cote ridicate

Sursa foto: Profimedia