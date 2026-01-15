Prima pagină » Știri externe » Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată

Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată

Ruxandra Radulescu
15 ian. 2026, 16:56, Știri externe

Brigitte Macron, 72 de ani, Prima Doamnă a Franței, a dat o lecție de vitalitate la cei 72 de ani ai săi, când a început să danseze alături de un grup de tineri, la un eveniment de strângere de fonduri, la Disneyland Paris.

Soția președintelui francez, Brigitte Macron, participă de ani de zile la campania „Pieces Jaunes”, ce are drept scop încurajarea cetățenilor să doneze fonduri pentru copiii și adolescenții care suferă de diferite afecțiuni.

Brigitte Macron a vizitat Disneyland alături de jucătorul francez de fotbal, Didier Deschamps, iar în cadrul strângerii de fonduri, a a surprins audiența prin abilitățile sale pe ringul dans.

Soția președintelui Macron și-a asumat și rolul de DJ și a mixat melodia „Forever Young” (Mereu Tânăr) a trupei Alphaville.

Aproximativ 300 de copii au venit la strângerea de fonduri pentru a o întâlni pe prima doamnă a Franței. Macron a dansat apoi bine dispus și a preluat rolul de DJ, mixând melodia „Forever Young” a trupei Alphaville.

FOTO: captură video/ VIDEO: Paris Match

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
17:23
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
LIVE UPDATE Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
17:05
Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
FLASH NEWS Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
16:58
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
ARMATĂ Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
16:09
Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
ULTIMA ORĂ Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
16:08
Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
NEWS ALERT Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
15:51
Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Un nou telescop spațial NASA a fost lansat! Tot ce să știi despre misiunea Pandora
SPORT Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
17:14
Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
CONTROVERSĂ Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
17:14
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
17:07
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
FLASH NEWS Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
16:59
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
ANUNȚ Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
16:45
Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
EXCLUSIV Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei
16:39
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei

Cele mai noi

Trimite acest link pe