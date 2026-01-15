Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată

Brigitte Macron, 72 de ani, Prima Doamnă a Franței, a dat o lecție de vitalitate la cei 72 de ani ai săi, când a început să danseze alături de un grup de tineri, la un eveniment de strângere de fonduri, la Disneyland Paris.

Soția președintelui francez, Brigitte Macron, participă de ani de zile la campania „Pieces Jaunes”, ce are drept scop încurajarea cetățenilor să doneze fonduri pentru copiii și adolescenții care suferă de diferite afecțiuni.

Brigitte Macron a vizitat Disneyland alături de jucătorul francez de fotbal, Didier Deschamps, iar în cadrul strângerii de fonduri, a a surprins audiența prin abilitățile sale pe ringul dans.

Soția președintelui Macron și-a asumat și rolul de DJ și a mixat melodia „Forever Young” (Mereu Tânăr) a trupei Alphaville.

Aproximativ 300 de copii au venit la strângerea de fonduri pentru a o întâlni pe prima doamnă a Franței. Macron a dansat apoi bine dispus și a preluat rolul de DJ, mixând melodia „Forever Young” a trupei Alphaville.

FOTO: captură video/ VIDEO: Paris Match

Recomandarea autorului: