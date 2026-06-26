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Bruxelles-ul vrea să excludă bărbații aflați la vârsta de recrutare din programul pentru refugiații din Ucraina. Ce excepții există

Melania Agiu
Bruxelles-ul vrea să excludă bărbații aflați la vârsta de recrutare din programul pentru refugiații din Ucraina. Ce excepții există
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Comisia Europeană a propus, vineri, prelungirea statutului de protecție temporară pentru persoanele care fug de războiul din Ucraina până în martie 2028 — cu excepția bărbaților aflați la vârsta de recrutare, relatează Politico.

Sistemul de protecție temporară sau programul pentru refugiații din Ucraina oferă celor peste 4 milioane de persoane care au fugit din Ucraina dreptul de a locui, de a munci și de a studia în țările UE. Acest sistem a fost prelungit de mai multe ori de la începutul invaziei Rusiei. În lipsa unei noi prelungiri, acesta va expira în martie 2027.

Conform planului Comisiei, acest statut ar urma să fie prelungit până la 4 martie 2028, cu excepția celor care au „obligații militare” și cărora nu li se permite să părăsească Ucraina.

Ucraina interzice părăsirea țării bărbaților cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, aflați la vârsta de recrutare, precum și bărbaților cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, înscriși pe lista rezerviștilor.

Restricția nu s-ar aplica bărbaților care au beneficiat de protecție temporară înainte de intrarea în vigoare a noilor norme.

În comunicatul său, Comisia a precizat că planul vizează „concilierea nevoilor de protecție cu capacitatea generală a Ucrainei de a se apăra împotriva războiului ilegal de agresiune al Rusiei”.

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