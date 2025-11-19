Prima pagină » Știri externe » Budanov estimează că războiul din Ucraina s-ar putea încheia după februarie 2026, însă numai dacă intervine Trump în negocierile de pace

Budanov estimează că războiul din Ucraina s-ar putea încheia după februarie 2026, însă numai dacă intervine Trump în negocierile de pace

19 nov. 2025, 23:22, Știri externe
Budanov estimează că războiul din Ucraina s-ar putea încheia după februarie 2026, însă numai dacă intervine Trump în negocierile de pace

Șeful serviciilor de informații ucrainene a declarat că fereastra de oportunitate pentru încheierea războiului se va deschide la mijlocul lunii februarie.

În opinia sa, obținerea încetării focului din partea Rusiei fără intervenția lui Donald Trump este acum imposibilă.

„Fereastra de oportunitate pentru încheierea războiului în Ucraina se va deschide la mijlocul lunii februarie”,  a declarat Șeful Direcției Principale de Informații, Kiril Budanov, potrivt United24Media.

„Fără intervenția lui Trump nu cred că există șanse de oprire a ostilităților în Ucraina”, a mai declarat liderul militar ucrainean.

Volodimir Zelenski, în contextul publicațiilor din mass-media occidentală pe tema noului plan al lui Trump, transmite că partea ucraineană susține fiecare propunere puternică și justă de a încheia războiul.

Kremlinul neagă

Kremlinul a minimizat raportul publicației americane Axios care susține că Statele Unite ar lucra, în secret, la un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, precizând că nu există detalii noi de anunțat de la summitul din august dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump.

Întrebat dacă este adevărat, așa cum a raportat Axios, că o discuție conceptuală ar fi dus la propuneri de pace puse pe hârtie, Peskov spus: „Nu, deocamdată nu există noutăți care ar putea fi comunicate”.

„Au existat discuții la Anchorage, iar în afară de ceea ce s-a discutat acolo nu există evoluții”, a precizat el.

Ministerul rus de Externe nu a primit din partea Statelor Unite nicio informație pe canale oficiale referitoare la anumite „acorduri” privind Ucraina, despre care relatează presa, a declarat Maria Zaharova.

Sursa Foto: Profimedia

