Bulgaria va găzdui o bază militară NATO. Demersul, parte din strategia consolidării flancului estic

Bulgaria a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de aproximativ 5.000 de soldați. Baza ar urma să facă parte din strategia de consolidare a flacului estic al NATO, strategie pornită după ce Rusia a anexat Crimeea în 2014 și a invadat Ucraina în 2022, informează Agerpres.

Ministerul Apărării din Bulgaria anunță că baza va fi construită în zona militară Kabile. NATO are deja acolo desfășurat un grup de luptă format din aproximativ de 1.200 de soldați, sub conducerea Italiei.

Printre altele, baza va include baza aeriană Bezmer şi va găzdui grupul de luptă multinaţional existent deja. La acesta mai participă trupe din Regatul Unit, Grecia, Bulgaria, Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Albania.

