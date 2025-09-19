Macron avertizează că Franța, Germania și Marea Britanie ar putea reinstaura sancțiunile privind programul nuclear al IRANULUI

Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că Parisul, Londra și Berlinul vor activa mecanismul de reinstaurare a sancțiunilor privind programul nuclear al Iranului până la sfârșitul lunii.

„Franța a fost întotdeauna un actor foarte exigent, clar și consecvent în problema iraniană”, a declarat Emmanuel Macron. „Nu am subestimat niciodată riscul unei bombe nucleare în Iran, dar nici riscul capacităților balistice iraniene și al destabilizării regionale provenind din partea Iranului, deoarece nu sunt clare și nu își asuma niciun angajament clar”, a subliniat președintele francez.

Macron a declarat că va colabora cu Marea Britanie și Germania pentru a conveni asupra unor măsuri pe care le vor lua împotriva programului nuclear iranian.

„Aceasta este o poziție europeană și am lucrat cu colegii noștri britanici și germani: vom aplica mecanismul de reinstaurare a sancțiunilor și această inițiativă va fi urmată de toți cei care au aprobat evident decizia”, a adăugat Macron, citat de France24.

Iranul va continua cooperarea cu AIEA

Săptămâna trecută, Iranul a transmis că va continua cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), după ce și-a suspendat cooperarea cu organismul ONU e supraveghere nucleară în urma războiului cu Israelul din luna iunie.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a salutat inițiativa iraniană, subliniind că este un „pas important în direcția corectă”. Grossi a dezvăluit că a convenit asupra unei întâlniri cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pentru a discuta despre „modalitățile practice de reluare a inspecțiilor din Iran” privind activitățile nucleare”.

După întâlnirea de la Cairo, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a anunțat că „Iranul și AIEA au ajuns la un acord privind modalitatea de acțiune în acest nou context, în urma atacurilor ilegitime comise de SUA și de regimul sionist împotriva instalațiilor nucleare”.

