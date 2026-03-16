Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia

Piloții Statelor Unite au efectuat peste 6.000 de zboruri combinate de la începutul conflictului cu Iranul și au distrus mai multe ținte strategice, anunță amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, scrie Wall Street Journal.

Brad Cooper, șeful CENTCOM, a oferit luni o actualizare a acțiunilor militare împotriva Iranului și a descris misiunile întreprinse de Statele Unite ca fiind bine definite pentru a elimina rachetele balistice, dronele și amenințările navale ale Iranului. Cooper a declarat că forțele aeriene americane vizează, totodată, și „aparatul de producție mai larg din spatele acestora”, în timp ce acesta arăta o înregistrare video cu ceea ce amiralul american numește fabrici și depozite de armament.

”Ne concentrăm pe eliminarea amenințării vechi de decenii a Iranului la adresa liberei circulații a comerțului în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Cooper, care a făcut referire la Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a blocat-o pentru traficul maritim internațional. Peste 90 de ținte militare au fost distruse vineri pe insula Kharg, terminalul petrolier cheie al Iranului, inclusiv instalațiile de depozitare pentru mine marine și rachete.

