Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral”

12 aug. 2025, 21:26, Știri externe
Președintele Donald Trump este determinat să facă tot posibilul pentru oprirea războiului din Ucraina, iar obiectivul summitului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este de a înțelege mai bine pozițiile părților, anunță Casa Albă, precizând că, în viitor, ar putea urma o întâlnire trilaterală la care să fie prezent și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

”Vineri dimineață, președintele Trump se va deplasa în Anchorage, Alaska, pentru o întâlnire bilaterală cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Războiul brutal dintre Rusia și Ucraina a izbucnit sub conducerea incompetentă a președintelui Joe Biden. Dar președintele Trump este determinat să încerce să oprească acest război și omorârea oamenilor. Așa cum președintele a spus în mod constant, va prefera mereu pacea și parteneriatele, oricând acestea pot fi obținute. Nu există niciun lider în lume în acest moment care să aibă un angajament mai mare de a preveni războaiele sau a le opri decât președintele Donald Trump”, a afirmat, marți seară, într-o conferință de presă, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Întrebată dacă Donald Trump se va retrage de la summit în cazul în care va simți că Vladimir Putin nu este serios în oprirea războiului din Ucraina, Karoline Leavitt a explicat că obiectivul întâlnirii este identificarea modalităților practice de obținere a păcii.

”Cred că am răspuns care sunt obiectivele și așteptările acestei întâlniri. Nu voi face presupuneri, îl voi lăsa pe președinte să vă informeze după întâlnire, sunt convinsă că va face acest lucru. Președintele SUA a acceptat această întâlnire la solicitarea președintelui Putin, iar obiectivul președintelui SUA este să înțeleagă mai bine cum putem opri acest război. Președintele a spus ieri de la acest pupitru că speră să existe în viitor un summit trilateral prin care să oprească acest conflict. La întâlnire va fi prezentă o singură parte beligerantă, iar președintele va încerca să își facă o impresie mai clară asupra modalităților de oprire a războiului”, a subliniat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Trump a anunțat că vor fi schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia

Luni, Donald Trump a afirmat că vor exista schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia și a criticat atitudinea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre care a spus că nu este invitat la summitul din Alaska pentru că oricum nu a putut rezolva nimic în ultimii trei ani.

”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski a declarat că trebuie să primească aprobarea la nivel constituțional. A primit aprobarea de a intra în război, de a omorî pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru schimburi teritoriale, căci vor fi anumite schimburi de teritorii. Știu acest lucru de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea, pentru binele Ucrainei. Vor fi lucruri bune, dar și unele rele, pentru ambele părți. Este o chestiune complexă, întrucât sunt linii teritoriale foarte inegale. Vor fi anumite schimburi teritoriale, vor fi schimbări. Vom face schimbări pe liniile frontului. Rusia a ocupat o mare parte a teritoriului Ucrainei, vom încerca să luăm înapoi anumite teritorii pentru Ucraina, dar rușii au luat unele teritorii importante”, a declarat Trump.

Președintele Statelor Unite a dat asigurări că se va consulta cu Ucraina și cu liderii țărilor europene, imediat după întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

”Voi avea întâlnirea cu Vladimir Putin și, probabil în două minute, îmi voi da seama dacă se poate ajunge la un acord. Vom vedea parametrii, iar apoi îi voi suna pe președintele Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, imediat după întâlnire, le voi spune ce fel de acord se poate realiza, nu ține de mine să accept acordul”, a subliniat Donald Trump.

Foto: Profimedia

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

