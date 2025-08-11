Trump afirmă că Ucraina va fi nevoită să cedeze TERITORII /Președintele SUA îi va informa pe liderii europeni imediat după summitul cu Putin

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni, că vor exista schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia, criticând atitudinea omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre care a spus că nu este invitat la summitul din Alaska pentru că oricum nu a putut rezolva nimic în ultimii trei ani.

”M-a deranjat puțin faptul că Volodimir Zelenski a declarat că trebuie să primească aprobarea la nivel constituțional. A primit aprobarea de a intra în război, de a omorî pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru schimburi teritoriale, căci vor fi anumite schimburi de teritorii. Știu acest lucru de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea, pentru binele Ucrainei. Vor fi lucruri bune, dar și unele rele, pentru ambele părți. Este o chestiune complexă, întrucât sunt linii teritoriale foarte inegale. Vor fi anumite schimburi teritoriale, vor fi schimbări. Vom face schimbări pe liniile frontului. Rusia a ocupat o mare parte a teritoriului Ucrainei, vom încerca să luăm înapoi anumite teritorii pentru Ucraina, dar rușii au luat unele teritorii importante”, a declarat Donald Trump, într-o conferință de presă.

Președintele Statelor Unite a dat asigurări că se va consulta cu Ucraina și cu liderii țărilor europene, imediat după întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

”Voi avea întâlnirea cu Vladimir Putin și, probabil în două minute, îmi voi da seama dacă se poate ajunge la un acord. Vom vedea parametrii, iar apoi îi voi suna pe președintele Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, imediat după întâlnire, le voi spune ce fel de acord se poate realiza, nu ține de mine să accept acordul”, a subliniat Donald Trump.

De altfel, liderul SUA a anunțat că Volodimir Zelenski nu va veni la întâlnirea din Alaska.

”Nu este parte a acestei reuniuni. Aș spune că poate veni, dar a participat deja la multe întâlniri, a făcut acest lucru de trei ani și jumătate fără niciun rezultat”, a subliniat Trump.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, luni, asupra concesiilor acordate Rusiei, subliniind că Moscova nu va fi forțată să oprească războiul.

”Rusia refuză să oprească masacrele, prin urmare, nu poate primi recompense ori avantaje. Aceasta nu este doar o poziție morală, ci o poziție rațională. Concesiile nu îl vor convinge pe un criminal”, a declarat Volodimir Zelenski.

