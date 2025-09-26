Casa Albă susține că Trump s-ar bucura de o rată de APROBARE de 57% în rândul americanilor

Casa Albă a susținut joi că un nou sondaj arăta că președintele SUA Donald Trump s-ar bucura de o rată de aprobare de 57% în rândul americanilor.

Într-o postare pe platforma X, Casa Albă s-a lăudat că peste jumătate din electoratul american susține munca președintelui Donald Trump.

„Un sondaj nou. 57,11% dintre americani îl APROBĂ pe președintele Trump! MAGA!”, scria în postare.

Neconcordanțe pe site-ul companiei de sondaje

Sursa menționată în postare era compania de sondaje Rasmussen Reports.

Cu toate acestea, o vizită pe site-ul Rasmussen a dezvăluit că Trump nu avea sprijinul nici măcar a unei majorități de peste 50% dintre americani în ziua respectivă, notează Daily Beast.

Numărul de alegători americani care aprobau și dezaprobau performanța lui Trump era același: 49%. În plus, doar 34% aprobau puternic prestația președintelui, în timp ce 41% dezaprobau puternic – ceea ce înseamnă că „indicele de aprobare” al lui Trump era de -7.

Datele Rasmussen arată că ratingul președintelui a fost negativ în fiecare zi după 2 iunie. Ultima dată când cifra a fost pozitiv a fost 26 martie.

Pentru a găsi o cifră apropiată de procentul de 57% menționat de Casa Albă, trebuie mers înapoi până pe 23 ianuarie – la trei zile după învestirea lui Trump; în acea zi, Rasmussen îl credita cu o rată de aprobare de 56%.

Când a fost contactată, Casa Albă a direcționat reporterii Daily Beast la o postare a Rasmussen pe platforma X care afirma pur și simplu că „rata unică de aprobare lui Trump peste noapte” a fost de 57,11%.

Trump Overnight Presidential Job Approval – is in Single overnight approval for last night: 57.11% His approval moves up again today in the 5-day rolling average And congratulations to @DanScavino & @ErinElmore https://t.co/eaJyXpF3OT pic.twitter.com/JGx3ot9uUu — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) September 25, 2025



Reprezentanții Rasmussen nu au răspuns întrebărilor cum s-a ajuns la acest număr, de ce datele nu au fost incluse în sondajul zilnic sau ce înseamnă un „rating de aprobare peste noapte”.

