Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”

Președintele SUA Donald Trump a glumit că liderul Turciei Recep Erdogan „știe despre alegeri fraudate mai bine decât oricine”, în timpul întâlnirii celor doi cu presa, la Casa Albă.

Trump a avut de mult timp o relație caldă cu liderul turc, pe care l-a numit „foarte inteligent”, iar recepția de joi din Biroul Oval a fost o oportunitate pentru Washington și Ankara de a reaprinde relațiile după patru ani înghețați sub președintele Joe Biden, notează The Washington Post.

Trump a subliniat în mod repetat că Erdogan îi este prieten de mult timp, chiar și în perioada de patru ani în care Trump a fost “în exil, pe nedrept”, referindu-se la perioada de după alegerile pierdute de Trump în SUA:

“Suntem prieteni de mult timp, de fapt chiar și în cei patru ani când am fost în exil, pe nedrept, după cum s-a dovedit. Alegeri fraudate, știți, el știe despre alegeri fraudate mai bine decât oricine,” a glumit Trump.

Trump: „De obicei, nu-mi plac oamenii cu opinii ferme”

În timpul întâlnirii amicale a celor doi lideri, Trump a spus că Erdogan este un aliat valoros în Orientul Mijlociu și în problemele care implică războiul din Ucraina:

„Acesta este un om dur. Acesta este un tip care are opinii foarte ferme. De obicei, nu-mi plac oamenii cu opinii ferme, dar acesta îmi place întotdeauna.”

Trump îl vede pe Erdogan ca pe un aliat și o persoană care ar putea servi drept un intermediar valoros în soluționarea războaielor din Gaza și Ucraina.

