O imagine cu președintele SUA Donald Trump şi Prima Doamnă Melania Trump, surprinsă în timp ce cei doi aveau o conversație la bordul elicopterului prezidenţial, s-a viralizat rapid.

Camerele reporterilor au surprins imagini cu ceea ce People a descris ca “o conversație serioasă” între Trump și Melania, la bordul elicopterului Marine One.

Cei doi se întorceau de la New York, după vizita la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

În imagini, Trump și Melania pot fi văzuți prin hubloul elicopterului, în momentul în care acesta ateriza pe peluza Casei Albe.

Așezați față în față, cei doi păreau să fie absorbiți în conversație.

În videoclip, Melania poate fi văzută clătinând din cap și gesticulând cu mâna către Donald, înainte ca acesta să o întrerupă aratând cu degetul spre ea.

După ce și-au încheiat conversația, cuplul a coborât din elicopter și a traversat peluza Casei Albe, ținându-se de mână, în timp ce președintele le făcea cu mâna reporterilor.

Momentele tensionate din timpul vizitei lui Trump la ONU

Vizita cuplului la New York nu a fost lipsită de momente tensionate.

Înainte de discursul lui Donald la sediul ONU, el și Melania au pășit pe o scară rulantă care s-a oprit imediat, forțându-i să urce treptele.

Mass-media conservatoare a etichetat rapid incidentul drept „sabotaj”.

Jesse Watters de la Fox News chiar a sugerat ca clădirea ONU să fie distrusă pentru că l-a pus pe președinte într-o situație neplăcută.

La scurt timp după aceea, teleprompterul președintelui s-a defectat în timp ce Trump se pregătea să țină un discurs în fața liderilor mondiali.

Melania, între timp, s-a folosit vizita la ONU pentru a lansa un proiect propriu, în timpul unui eveniment cu alte soții ai liderilor mondiali. Numită „Fostering the Future Together”, inițiativa ei este descrisă ca „o coaliție globală de națiuni angajate să îmbunătățească bunăstarea copiilor prin promovarea educației, inovației și tehnologiei”.

Coaliția, formată din soții de șefi de guverne, este așteptată să organizeze prima sa întâlnire la Casa Albă la începutul anului 2026.

Momentul viral cu Emmanuel și Brigitte Macron în avion și sfatul dat de Trump „ca de la lider mondial la lider mondial”

Conversația soților Trump din elicopter a fost filmată la patru luni după ce Donald i-a oferit în glumă președintelui francez Emmanuel Macron un sfat despre cum să evite conversațiile private în ochii publicului.

Emmanuel și soția sa Brigitte au creat propriul moment viral pe 25 mai, când Brigitte a părut să-și împingă soțul de față, înainte de a coborî din avion, în Vietnam.

Emmanuel a părut surprins, dar apoi a observat că era privit și s-a adunat.

Președintele francez a spus mai târziu că „așa glumim noi”.

Câteva zile mai târziu, reporterii i-au cerut lui Trump să dea un sfat „ca de la lider mondial la lider mondial”.

„Asigurați-vă că ușa rămâne închisă”, a glumit Trump.

Foto: Profimedia, X

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”