Casa în care Donald Trump a petrecut primii patru ani din viață este scosă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari după o renovare care a durat opt luni. Ani de zile, imobilul a fost neglijat, iar o țeavă spartă a umplut interiorul de mucegai. Între 20 și 30 de pisici vagaboante perindau în jurul locuinței, relatează unul dintre proprietari.

Locuința lui Trump, construită în stilul arhitectural Tudor, este situată în cartierul Jamaica Estates, cu cinci camere construită de tatăl viitorului președinte american în 1940, a trecut de mai multe ori dintr-un proprietar în altul după mutarea familiei Trump, potrivit The Wall Street Journal. Este situată la aproximativ 40 de minute de mers cu mașina de la Trump Tower din Manhattan.

Valoarea casei lui Trump a crescut după noaptea alegerilor din 2016

În noaptea alegerilor prezidențiale din 2016, investitorul Michael Davis din Manhattan a cumpărat casa cu 1,39 milioane de dolari cu câteva ore înainte de afișarea rezultatelor la televizor. El credea că valoarea locuinței va crește în cazul victoriei lui Trump. Davis a închiriat ulterior casa pentru 4.000 de dolari pe lună.

El a transformat-o pentru scurt timp într-o locuință de cazare Airbnb, decorând-o cu obiecte de colecție cu tematică „Trump”. Nu s-a înșelat: în ziua inaugurării lui Trump ca al 45-lea președinte, el a vândut casa unui cumpărător din China pentru 2,14 milioane de dolari.

Casa lui Trump a fost renovată

În februarie, a fost vândută în februarie pentru 835.000 de dolari dezvoltatorului Tommy Lin. Acesta a restaurat-o într-un proces de renovare care a durat opt luni, dotând locuința cu dispozitive smart entry hardware și cu toalete inteligente.Singura carte găsită atunci în casă era „Arta Negocierii”, scrisă de Donald Trump. A investit 500.000 de dolari.

„Nu era apă curentă în casă, nici curent electric. Nu se putea trăi. O casă frumoasă a fost abandonată și nimeni n-a avut grijă. Nimeni n-a mai locuit, n-a mai folosit-o”, a spus proprietarul de atunci către Journal.

Din structura originală au mai rămas pereții din cărămidă și fațada, dar întreg interiorul a fost refăcut. În urma renovării, locuința ar putea costa până la 3 milioane de dolari.

