Prima pagină » Știri externe » FOTO INEDIT. Casa în care a copilărit Donald Trump este scoasă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari

FOTO INEDIT. Casa în care a copilărit Donald Trump este scoasă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari

08 nov. 2025, 22:52, Știri externe
FOTO INEDIT. Casa în care a copilărit Donald Trump este scoasă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari

Casa în care Donald Trump a petrecut primii patru ani din viață este scosă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari după o renovare care a durat opt luni. Ani de zile, imobilul a fost neglijat, iar o țeavă spartă a umplut interiorul de mucegai. Între 20 și 30 de pisici vagaboante perindau în jurul locuinței, relatează unul dintre proprietari. 

Locuința lui Trump, construită în stilul arhitectural Tudor, este situată în cartierul Jamaica Estates,  cu cinci camere construită de tatăl viitorului președinte american în 1940, a trecut de mai multe ori dintr-un proprietar în altul după mutarea familiei Trump, potrivit The Wall Street Journal. Este situată la aproximativ 40 de minute de mers cu mașina de la Trump Tower din Manhattan.

Valoarea casei lui Trump a crescut după noaptea alegerilor din 2016

În noaptea alegerilor prezidențiale din 2016, investitorul Michael Davis din Manhattan a cumpărat casa cu 1,39 milioane de dolari cu câteva ore înainte de afișarea rezultatelor la televizor. El credea că valoarea locuinței va crește în cazul victoriei lui Trump.  Davis a închiriat ulterior casa pentru 4.000 de dolari pe lună.

El a transformat-o pentru scurt timp într-o locuință de cazare Airbnb, decorând-o cu obiecte de colecție cu tematică „Trump”. Nu s-a înșelat: în ziua inaugurării lui Trump ca al 45-lea președinte, el a vândut casa unui cumpărător din China pentru 2,14 milioane de dolari.

Casa lui Trump a fost renovată

În februarie, a fost vândută în februarie pentru 835.000 de dolari dezvoltatorului Tommy Lin. Acesta a restaurat-o într-un proces de renovare care a durat opt luni, dotând locuința cu dispozitive smart entry hardware și cu toalete inteligente.Singura carte găsită atunci în casă era „Arta Negocierii”, scrisă de Donald Trump.  A investit 500.000 de dolari.

„Nu era apă curentă în casă, nici curent electric. Nu se putea trăi. O casă frumoasă a fost abandonată și nimeni n-a avut grijă. Nimeni n-a mai locuit, n-a mai folosit-o”, a spus proprietarul de atunci către Journal.

Din structura originală au mai rămas pereții din cărămidă și fațada, dar întreg interiorul a fost refăcut. În urma renovării, locuința ar putea costa până la 3 milioane de dolari.

Autorul recomandă: Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux

Citește și

EXTERNE Imagini spectaculoase cu elicopterul rușilor care s-a prăbușit în Daghestan. Victimele erau chiar de la fabricile lor de armament
21:31
Imagini spectaculoase cu elicopterul rușilor care s-a prăbușit în Daghestan. Victimele erau chiar de la fabricile lor de armament
EXTERNE Șeful Pentagonului a cerut SUA să se pregătească de război: „Este un moment asemănător anului 1939”
21:31
Șeful Pentagonului a cerut SUA să se pregătească de război: „Este un moment asemănător anului 1939”
FLASH NEWS 20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric
20:06
20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric
CONTROVERSĂ Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
19:25
Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
EXTERNE JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
18:00
JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
SCANDAL Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala
17:29
Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Cele mai bune materiale pentru ghete durabile (P)
FLASH NEWS Octavian Berceanu, după ce a apărut discutând cu controversatul Isăilă în interceptările DNA din dosarul „Mită de 1 milion de euro la MApN” publicate de Gândul: „Am acționat în conformitate cu legea (…). A fost o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”
20:50
Octavian Berceanu, după ce a apărut discutând cu controversatul Isăilă în interceptările DNA din dosarul „Mită de 1 milion de euro la MApN” publicate de Gândul: „Am acționat în conformitate cu legea (…). A fost o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”
SPORT Ce sumă produce FRF în fiecare an. E vorba de milioane de euro
20:49
Ce sumă produce FRF în fiecare an. E vorba de milioane de euro
SĂRBĂTORI (VIDEO) Spectacol: bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan. Sezonul festiv a început oficial la New York
20:26
(VIDEO) Spectacol: bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan. Sezonul festiv a început oficial la New York
UTILE Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur
20:03
Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur
ACTUALITATE Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon
19:45
Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon
FOTO Emeric Ienei, condus pe ultimul drum. Ce personalități au participat la înmormântarea legendei
19:00
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum. Ce personalități au participat la înmormântarea legendei