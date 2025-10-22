După ce a redecorat în totalitate Biroul Oval cu folie de aur (inclusiv telecomanda pentru televizorul de pe hol), Trump a început deja demolarea Aripii de Vest a Casei Albe pentru a construi o sală de bal pentru petreceri și întâlniri de stat.

În conferința de presă, Trump a comentat pe ton ironic despre cum remodelează Casa Albă printr-un proiect în valoare de 250 de milioane de dolari pentru a celebra cei 250 de ani de existență ai Statelor Unite ale Americii.

Donald Trump a adus în discuție infidelitățile lui John F. Kennedy față de Prima Doamnă, Jacqueline Kennedy Onassis, în timpul unui discurs adresat republicanilor din Senat, în Grădina Trandafirilor.

Președintele a vorbit despre arhitectura Casei Albe în contextul în care demolează o parte din Aripa de Est pentru a construi o sală de bal cu capacitate de aproape 1.000 de persoane

Trump spune că în fosta piscină, președintele Kennedy își distra amantele.

„Aceasta era piscina unde Jackie spunea: «Aud femei înăuntru. Sunt femei înăuntru?”, a spus Trump.

„Și Serviciul Secret a spus, nu, doamnă, nu sunt femei înăuntru.”

În Biroul Oval au fost montate figurine noi din aur pe mantaua și medalioane pe șemineu, vulturi de aur pe măsuțele laterale, oglinzi Rococo aurite pe uși și, cuibăriți în frontoanele de deasupra ușilor, micuți heruvimi de aur expediați de la Mar-a-Lago.

„Ați observat marmura albă de pe podea? A fost pusă de mine, de prietenul vostru Trump. Am plătit pentru astea. Constructorii au făcut o treabă frumoasă”, a spus Trump.

În discursul de azi de la Casa Albă, președintele le-a pus ziariștilor strânși în grădină să asculte la boxă o melodie Rolling Stones. Trump a primit astăzi premiul „Arhitect al Păcii” al Fundației Richard Nixon.

Sursa Foto: Facebook – Donald Trump/White House

Sursa Video: Fox News

