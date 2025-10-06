Câștigul la Loto l-a băgat în spital. Un bărbat și-a ruinat grav sănătatea de bucurie

Un câștigător la loterie care în urmă cu trei luni a devenit milionar povestește că opt zile în spital l-au făcut să își dea seama că sănătatea lui este prioritară, asta după ce timp de trei luni a ținut-o numai în petreceri.

Adam Lopez, 39 de ani, din Mattishall, în apropiere de Norwich, Marea Britanie, a văzut cu ochii lui cum contul bancar i-a crescut de la 12,40 lire sterline la 1.150.590 de euro, după ce a cumpărat un bilet câștigător în iulie.

A ajuns în stare gravă la spital după ce a petrecut 3 luni

Pe data de 10 septembrie el a ajuns la spital cu ambulanța cu un embolism pulmonar. „Știam că ceea ce făceam avea să se termine într-un final și aproape că s-a terminat într-un mod tragic. A fost un semnal de alarmă imens”, a spus el.

După ce a devenit milionar în luna iulie, el a spus că a „ținut-o într-un chef continuu” și nu s-a mai gândit la absolut nimic.

„Mi-a permis să trăiesc puțin din viața pe care nu am mai trăit-o, dar cred că am luat-o pe calea greșită. A fost plăcut până când sănătatea mea a devenit o problemă”, a declarat el. „Iar acum trei săptămâni a apărut un cheag de sânge în picior care s-a deplasat în plămâni”.

Lopez a stat în spitalul universitar Norfolk & Norwich timp de opt zile și s-a temut că nu va supraviețui. „Nu puteam merge, nu puteam respira. Am sunat la ambulanță, m-au pus pe targă și m-au dus la spital, iar chestia care mi-a schimbat viața a fost să stau întins în acea ambulanță și să aud sirenele”, a povestit el.

Bărbatul a declarat că nu poate lăuda suficient personalul spitalului și s-a simțit înconjurat de îngeri. „Te face să te gândești la ambele părți ale vieții, pentru că nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard, un trilion, când ești în spatele ambulanței, nimic nu mai contează”.

A demisionat de la job

La scurt timp după câștig, bărbatul a demisionat de la jobul său de șofer pe motostivuitor. „Mi-am dat demisia și nu ar fi trebuit să o fac. Am pierdut contactul cu realitatea… a fost o ruptură totală față de viața pe care o trăiam”.

El urmează acum o perioadă de recuperare cuprinsă între 6 și 9 luni timp în care speră să-și stabilească prioritățile în viață.

