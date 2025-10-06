Prima pagină » Știri externe » Câștigul la Loto l-a băgat în spital. Un bărbat și-a ruinat grav sănătatea de bucurie

Câștigul la Loto l-a băgat în spital. Un bărbat și-a ruinat grav sănătatea de bucurie

06 oct. 2025, 17:01, Știri externe
Câștigul la Loto l-a băgat în spital. Un bărbat și-a ruinat grav sănătatea de bucurie

Un câștigător la loterie care în urmă cu trei luni a devenit milionar povestește că opt zile în spital l-au făcut să își dea seama că sănătatea lui este prioritară, asta după ce timp de trei luni a ținut-o numai în petreceri.

Adam Lopez, 39 de ani, din Mattishall, în apropiere de Norwich, Marea Britanie, a văzut cu ochii lui cum contul bancar i-a crescut de la 12,40 lire sterline la  1.150.590 de euro, după ce a cumpărat un bilet câștigător în iulie.

A ajuns în stare gravă la spital după ce a petrecut 3 luni

Pe data de 10 septembrie el a ajuns la spital cu ambulanța cu un embolism pulmonar. „Știam că ceea ce făceam avea să se termine într-un final și aproape că s-a terminat într-un mod tragic. A fost un semnal de alarmă imens”, a spus el.

După ce a devenit milionar în luna iulie, el a spus că a „ținut-o într-un chef continuu” și nu s-a mai gândit la absolut nimic.

„Mi-a permis să trăiesc puțin din viața pe care nu am mai trăit-o, dar cred că am luat-o pe calea greșită. A fost plăcut până când sănătatea mea a devenit o problemă”, a declarat el. „Iar acum trei săptămâni a apărut un cheag de sânge în picior care s-a deplasat în plămâni”.

Lopez a stat în spitalul universitar Norfolk & Norwich timp de opt zile și s-a temut că nu va supraviețui. „Nu puteam merge, nu puteam respira. Am sunat la ambulanță, m-au pus pe targă și m-au dus la spital, iar chestia care mi-a schimbat viața a fost să stau întins în acea ambulanță și să aud sirenele”, a povestit el.

Bărbatul a declarat că nu poate lăuda suficient personalul spitalului și s-a simțit înconjurat de îngeri. „Te face să te gândești la ambele părți ale vieții, pentru că nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard, un trilion, când ești în spatele ambulanței, nimic nu mai contează”.

A demisionat de la job

La scurt timp după câștig, bărbatul a demisionat de la jobul său de șofer pe motostivuitor. „Mi-am dat demisia și nu ar fi trebuit să o fac. Am pierdut contactul cu realitatea… a fost o ruptură totală față de viața pe care o trăiam”.

El urmează acum o perioadă de recuperare cuprinsă între 6 și 9 luni timp în care speră să-și stabilească prioritățile în viață.

Recomandările autorului: 

Citește și

EXTERNE Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin
17:34
Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin
EXTERNE GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu
17:02
GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu
EXTERNE Coreea de Nord este pregătită de RĂZBOI. Liderul suprem inspectează arsenalul militar al țării
16:50
Coreea de Nord este pregătită de RĂZBOI. Liderul suprem inspectează arsenalul militar al țării
VIDEO Sute de turiști, blocați pe Muntele EVEREST din cauza unei furtuni de zăpadă fără precedent
15:57
Sute de turiști, blocați pe Muntele EVEREST din cauza unei furtuni de zăpadă fără precedent
EXTERNE Primele ARESTĂRI în urma incidentului cu baloane de pe aeroportul din Vilnius. Alertă în lanț de drone neidentificate pe marile aeroporturi europene
15:52
Primele ARESTĂRI în urma incidentului cu baloane de pe aeroportul din Vilnius. Alertă în lanț de drone neidentificate pe marile aeroporturi europene
EXTERNE Copenhaga anunță reguli mai aspre privind petrolierele care trec prin apele daneze: „Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin”
14:52
Copenhaga anunță reguli mai aspre privind petrolierele care trec prin apele daneze: „Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin”
Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
A fost mereu omul lui Putin? Angela Merkel dă vina pe Polonia și țările baltice pentru invazia din Ucraina
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Cum au reușit cercetătorii să citească gândurile șoarecilor într-un experiment?