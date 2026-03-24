Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale

Marți, Vaticanul a anunțat, printr-un document de 88 de pagini, că pacienți catolici pot beneficia de transplanturi de organe și țesuturi de la animale ca tratament al afecțiunilor care necesită astfel de intervenții, deoarece procedurile care implică organe de porc sau de vacă modificate genetic continuă să avanseze, transmite Reuters.

Biserica catolică nu are nici o obiecție

Vaticanul a reafirmat, într-un document de 88 de pagini care oferă îndrumări etice pentru astfel de transplanturi, o învățătură anterioară și a declarat că Biserica nu are nicio obiecție față de transplanturi de organe și țesuturi de la animale ca tratament al afecțiunilor care necesită astfel de intervenții, cu condiția ca acestea să respecte cele mai bune practici medicale și să nu trateze animalele cu cruzime.

„Teologia catolică nu are excluderi, pe bază religioasă sau rituală, în utilizarea oricărui animal ca sursă de organe, țesuturi sau celule pentru transplant la ființe umane”, se arată în document.

Textul aborda xenotransplantul sau transplantul de organe sau țesuturi de la o specie la alta. Pentru prima dată, Vaticanul a dat undă verde pentru astfel de proceduri în 2001, când acestea se aflau în stadii foarte incipiente de dezvoltare.

Primul transplant a fost efectuat în 2024

Transplanturile de organe animale pentru uz uman sunt încă rare. Primul transplant de rinichi de la porc la om a fost efectuat în Statele Unite în 2024.

Documentul Vaticanului, care a fost redactat cu ajutorul unor medici din Italia, SUA și Olanda, a cerut oamenilor de știință să urmărească transplanturile de animale într-un mod „intenționat, proporționat și sustenabil”.

De asemenea, a cerut medicilor să dezvăluie riscurile transplanturilor de animale, inclusiv probabilitatea de respingere de către sistemul imunitar al pacientului și posibilitatea de a provoca infecții cu microorganisme.

