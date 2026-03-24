Prima pagină » Știri externe » Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale

Marți, Vaticanul a anunțat, printr-un document de 88 de pagini, că pacienți catolici pot beneficia de transplanturi de organe și țesuturi de la animale ca tratament al afecțiunilor care necesită astfel de intervenții, deoarece procedurile care implică organe de porc sau de vacă modificate genetic continuă să avanseze, transmite Reuters.

Biserica catolică nu are nici o obiecție

Vaticanul a reafirmat, într-un document de 88 de pagini care oferă îndrumări etice pentru astfel de transplanturi, o învățătură anterioară și a declarat că Biserica nu are nicio obiecție față de transplanturi de organe și țesuturi de la animale ca tratament al afecțiunilor care necesită astfel de intervenții, cu condiția ca acestea să respecte cele mai bune practici medicale și să nu trateze animalele cu cruzime.

„Teologia catolică nu are excluderi, pe bază religioasă sau rituală, în utilizarea oricărui animal ca sursă de organe, țesuturi sau celule pentru transplant la ființe umane”, se arată în document.

Transplant – Foto: CIOT / BSIP / Profimedia Images

Textul aborda xenotransplantul sau transplantul de organe sau țesuturi de la o specie la alta. Pentru prima dată, Vaticanul a dat undă verde pentru astfel de proceduri în 2001, când acestea se aflau în stadii foarte incipiente de dezvoltare.

Primul transplant a fost efectuat în 2024

Transplanturile de organe animale pentru uz uman sunt încă rare. Primul transplant de rinichi de la porc la om a fost efectuat în Statele Unite în 2024.

Documentul Vaticanului, care a fost redactat cu ajutorul unor medici din Italia, SUA și Olanda, a cerut oamenilor de știință să urmărească transplanturile de animale într-un mod „intenționat, proporționat și sustenabil”.

De asemenea, a cerut medicilor să dezvăluie riscurile transplanturilor de animale, inclusiv probabilitatea de respingere de către sistemul imunitar al pacientului și posibilitatea de a provoca infecții cu microorganisme.

INTERVIU Principalul obstacol în protejarea banilor europeni. Laura Kövesi: „Nimeni nu face cu adevărat ceea ce ar trebui să facă”
19:08
Principalul obstacol în protejarea banilor europeni. Laura Kövesi: „Nimeni nu face cu adevărat ceea ce ar trebui să facă”
INEDIT Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
18:59
Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
ULTIMA ORĂ Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
18:31
Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Google, TikTok și Meta, somate de Congresul SUA să publice mesajele primite de la UE, legate de anularea alegerilor din 2024
17:53
Google, TikTok și Meta, somate de Congresul SUA să publice mesajele primite de la UE, legate de anularea alegerilor din 2024
FILM Compozitorul coloanei sonore din Regele Leu cere daune de 27 de milioane de euro unui comedian pentru interpretarea greșită a cântecului
17:48
Compozitorul coloanei sonore din Regele Leu cere daune de 27 de milioane de euro unui comedian pentru interpretarea greșită a cântecului
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 25: Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA. Mii de pușcași marini americani vor ajunge vineri în Orient
17:19
🚨 Război în Iran, ziua 25: Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA. Mii de pușcași marini americani vor ajunge vineri în Orient
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
18:36
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
VIDEO Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
18:33
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
METEO Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
18:27
Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
18:18
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
MESAJ Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
18:18
Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
GALERIE FOTO Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
18:12
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”

