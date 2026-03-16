Prima pagină » Actualitate » Scandal în lumea catolică după ce un miliardar, investitor apropiat al lui Trump, a organizat la Roma conferințe secrete despre Anticrist

16 mart. 2026, 12:40, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Miliardarul american de origine germană Peter Thiel, în vârstă de 58 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din Silicon Valley și un susținător al președintelui american Donald Trump, se află în centrul unei controverse după ce a organizat în capitala Italiei, Roma, mai multe conferințe private dedicate conceptului teologic al Anticristului.

Evenimentul, desfășurat în spatele ușilor închise și fără acces pentru presă, a atras rapid atenția comentatorilor și a unor reprezentanți ai mediului catolic, care privesc cu suspiciune combinația dintre tehnologie, religie și influență politică.

Potrivit Agerpres, accesul la reuniune s-a făcut exclusiv pe bază de invitație, dar organizatorii au păstrat secretă locația exactă.

Seria de prelegeri a început duminică și urmează să se încheie miercuri, iar evenimentul nu este deschis jurnaliștilor, iar organizatorii au evitat să ofere detalii despre locul unde are loc.

În relatările din presa italiană se menționează că participanții provin din mai multe domenii – universitar, tehnologic și religios – fiind selectați pe bază de invitație.

Peter Thiel este cofondatorul companiei Palantir Technologies, firmă specializată în software bazat pe inteligență artificială și cunoscută pentru colaborările cu instituții din domeniul apărării și al serviciilor de informații din Statele Unite.

Peter Thiel / FOTO – Profimedia

În ultimii ani, investitorul american a manifestat un interes tot mai mare pentru teme religioase și filosofice.

Anticristul și scenariul unui guvern mondial

Tema Anticristului nu apare pentru prima dată în conferințele lui Thiel. În urmă cu doi ani, el a organizat la San Francisco o serie de întâlniri similare în care a discutat despre posibilitatea apariției unei astfel de figuri pe scena globală.

Anticristul este descris în tradiția creștină drept o figură care se opune sau îl neagă pe Hristos. Peter Thiel a afirmat că se teme de apariția unui lider global care ar putea promova ideea unui guvern mondial unic, prezentat drept soluție pentru evitarea unor crize majore.

Potrivit declarațiilor sale anterioare, un astfel de proiect ar putea fi justificat prin promisiunea de a preveni o catastrofă nucleară generată de inteligența artificială sau de efectele schimbărilor climatice.

Thiel provine dintr-o familie creștină evanghelică și a afirmat mereu că tocmai credința îi influențează modul în care privește evoluțiile politice și tehnologice.

Vaticanul și lumea catolică privesc cu scepticism inițiativa lui Thiel

Prezența miliardarului american la Roma a atras atenția mediului catolic, mai ales în contextul în care actualul pontif, papa Leon al XIV-lea, primul papă născut în Statele Unite, a criticat deschis unele dintre politicile conservatoare promovate de Donald Trump.

Suveranul pontif a avertizat de mai multe ori și asupra riscurilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Universitățile catolice din capitala italiană au respins speculațiile potrivit cărora ar găzdui conferința lui Peter Thiel, iar agenda oficială a papei nu indică nicio întâlnire programată între liderul Vaticanului și investitorul american.

„Act prelungit de erezie”

Dezbaterile au fost amplificate după ce părintele Paolo Benanti, consilier al Papei pentru probleme legate de inteligența artificială, a publicat un eseu critic, susținând că rolul lui Thiel în Silicon Valley poate fi interpretat într-o cheie ideologică și religioasă.

„Întreaga acțiune a lui Thiel poate fi… interpretată ca un act prelungit de erezie împotriva consensului liberal: o provocare la adresa însăși fundamentelor coexistenței civile, pe care el le consideră acum depășite”, a scris Paolo Benanti în eseul publicat pe site-ul publicației Le Grand Continent, cu un titlu provocator: „Erezia americană: Ar trebui Peter Thiel să fie ars pe rug?”

Critici și din presa catolică italiană

Controversa s-a extins și în presa apropiată Bisericii Catolice. Cotidianul L’Avvenire, deținut de Conferința Episcopilor Catolici din Italia, publicând în ultimele zile mai multe articole critice la adresa miliardarului american și a viziunii sale asupra tehnologiei și politicii.

În unul dintre materialele publicate se avertizează că liderii din sectorul tehnologic nu ar trebui să stabilească singuri limitele etice ale platformelor digitale, iar statele ar trebui să mențină controlul democratic asupra acestora și să combată răspândirea dezinformării.

Legături cu lideri conservatori americani

Peter Thiel este cunoscut pentru conexiunile sale politice din Washington. Printre persoanele apropiate se numără președintele american Donald Trump și vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, convertit la catolicism.

De altfel, vizita sa la Roma vine într-un context în care mai multe figuri influente din zona conservatoare americană au ajuns recent în Italia, printre ele Steve Bannon, Elon Musk și JD Vance.

Autorul mai recomandă:

Nostradamus ar fi prevestit moartea Papei Francisc în 2025: „Prin moartea unui pontif bătrân, va fi ales un papă ROMAN care va slăbi Sfântul Scaun”

Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei”

Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU

Recomandarea video

Citește și

Adio păcănele în Arad? Decizia radicală care aruncă în aer sălile de jocuri din oraș
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. Urmările după nebunia din Giulești! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Scandal la Oradea după ce primăria a postat un videoclip realizat cu AI în care apăreau niște muncitori care curățau orașul
Ce subiecte s-au dat la simularea pentru Evaluarea Națională. Întrebarea care i-a pus în dificultate pe elevii de clasa a VIII-a
Bolojan anunță următoarea țintă a Guvernului pe care îl conduce: creșterea vârstei de pensionare!
Mediafax
Ilie Bolojan la lansarea noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România: „Aderarea la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc”
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Șeful OCDE: Datoria publică a României va crește la 61,5% din PIB anul acesta / La cât se preconizează că va scădea rata inflației în 2027
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cum îți organizezi casa fără stres și fără cheltuieli inutile
Trump face presiuni asupra aliaților NATO să-și intensifice prezența în Strâmtoarea Ormuz: „Le cer să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu." „Îi vom ține minte!"
Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat" după sprijinul acordat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu: „Ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului"
PSD spune că a găsit 2,3 miliarde de lei „uitate" de Finanțe pentru pensii și ajutoare sociale
Oana Țoiu pretinde că prioritatea României este echilibrarea prețurilor la combustibil. Carburanții s-au scumpit de opt ori în ultimele două săptămâni
Moment stânjenitor la Palatul Victoria. Ilie Bolojan le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la evenimentul cu șeful OCDE
Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu" i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful

Cele mai noi

Trimite acest link pe