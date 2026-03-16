Scandal în lumea catolică după ce un miliardar, investitor apropiat al lui Trump, a organizat la Roma conferințe secrete despre Anticrist

Miliardarul american de origine germană Peter Thiel, în vârstă de 58 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din Silicon Valley și un susținător al președintelui american Donald Trump, se află în centrul unei controverse după ce a organizat în capitala Italiei, Roma, mai multe conferințe private dedicate conceptului teologic al Anticristului.

Evenimentul, desfășurat în spatele ușilor închise și fără acces pentru presă, a atras rapid atenția comentatorilor și a unor reprezentanți ai mediului catolic, care privesc cu suspiciune combinația dintre tehnologie, religie și influență politică.

Potrivit Agerpres, accesul la reuniune s-a făcut exclusiv pe bază de invitație, dar organizatorii au păstrat secretă locația exactă.

Seria de prelegeri a început duminică și urmează să se încheie miercuri, iar evenimentul nu este deschis jurnaliștilor, iar organizatorii au evitat să ofere detalii despre locul unde are loc.

În relatările din presa italiană se menționează că participanții provin din mai multe domenii – universitar, tehnologic și religios – fiind selectați pe bază de invitație.

Peter Thiel este cofondatorul companiei Palantir Technologies, firmă specializată în software bazat pe inteligență artificială și cunoscută pentru colaborările cu instituții din domeniul apărării și al serviciilor de informații din Statele Unite.

În ultimii ani, investitorul american a manifestat un interes tot mai mare pentru teme religioase și filosofice.

Anticristul și scenariul unui guvern mondial

Tema Anticristului nu apare pentru prima dată în conferințele lui Thiel. În urmă cu doi ani, el a organizat la San Francisco o serie de întâlniri similare în care a discutat despre posibilitatea apariției unei astfel de figuri pe scena globală.

Anticristul este descris în tradiția creștină drept o figură care se opune sau îl neagă pe Hristos. Peter Thiel a afirmat că se teme de apariția unui lider global care ar putea promova ideea unui guvern mondial unic, prezentat drept soluție pentru evitarea unor crize majore.

Potrivit declarațiilor sale anterioare, un astfel de proiect ar putea fi justificat prin promisiunea de a preveni o catastrofă nucleară generată de inteligența artificială sau de efectele schimbărilor climatice.

Thiel provine dintr-o familie creștină evanghelică și a afirmat mereu că tocmai credința îi influențează modul în care privește evoluțiile politice și tehnologice.

Vaticanul și lumea catolică privesc cu scepticism inițiativa lui Thiel

Prezența miliardarului american la Roma a atras atenția mediului catolic, mai ales în contextul în care actualul pontif, papa Leon al XIV-lea, primul papă născut în Statele Unite, a criticat deschis unele dintre politicile conservatoare promovate de Donald Trump.

Suveranul pontif a avertizat de mai multe ori și asupra riscurilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Universitățile catolice din capitala italiană au respins speculațiile potrivit cărora ar găzdui conferința lui Peter Thiel, iar agenda oficială a papei nu indică nicio întâlnire programată între liderul Vaticanului și investitorul american.

„Act prelungit de erezie”

Dezbaterile au fost amplificate după ce părintele Paolo Benanti, consilier al Papei pentru probleme legate de inteligența artificială, a publicat un eseu critic, susținând că rolul lui Thiel în Silicon Valley poate fi interpretat într-o cheie ideologică și religioasă.

„Întreaga acțiune a lui Thiel poate fi… interpretată ca un act prelungit de erezie împotriva consensului liberal: o provocare la adresa însăși fundamentelor coexistenței civile, pe care el le consideră acum depășite”, a scris Paolo Benanti în eseul publicat pe site-ul publicației Le Grand Continent, cu un titlu provocator: „Erezia americană: Ar trebui Peter Thiel să fie ars pe rug?”

Critici și din presa catolică italiană

Controversa s-a extins și în presa apropiată Bisericii Catolice. Cotidianul L’Avvenire, deținut de Conferința Episcopilor Catolici din Italia, publicând în ultimele zile mai multe articole critice la adresa miliardarului american și a viziunii sale asupra tehnologiei și politicii.

În unul dintre materialele publicate se avertizează că liderii din sectorul tehnologic nu ar trebui să stabilească singuri limitele etice ale platformelor digitale, iar statele ar trebui să mențină controlul democratic asupra acestora și să combată răspândirea dezinformării.

Legături cu lideri conservatori americani

Peter Thiel este cunoscut pentru conexiunile sale politice din Washington. Printre persoanele apropiate se numără președintele american Donald Trump și vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, convertit la catolicism.

De altfel, vizita sa la Roma vine într-un context în care mai multe figuri influente din zona conservatoare americană au ajuns recent în Italia, printre ele Steve Bannon, Elon Musk și JD Vance.

Autorul mai recomandă:

Nostradamus ar fi prevestit moartea Papei Francisc în 2025: „Prin moartea unui pontif bătrân, va fi ales un papă ROMAN care va slăbi Sfântul Scaun”

Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei”