Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant

Un bărbat care a descoperit o comoară în grădina casei șefului lui, în Ungaria, a fost acuzat de furt în martie 2023, după ce a fugit cu banii și bijuteriile pe care le-a găsit. El a găsit în grădina casei bancnote care fuseseră deja retrase din circulație, mai multe bijuterii din aur și documente ascunse în cutii de metal.

Comoara ascunsă în pământ aparținea fostului proprietar al terenului, care a îngropat-o în 2011, înainte de a muri. Angajatul a demisionat imediat, a luat averea descoperită și a plecat acasă. La scurt timp, el a schimbat vechile bancnote și a obținut 10 milioane de forinți (puțin peste 25.000 de euro).

Ce comoară a găsit un bărbat în curtea șefului său

Potrivit anchetatorilor, cu banii în buzunar a făcut cumpărături: a luat o mașină, mobilă și un telefon mobil și i-a dat tatălui său 10.000 de forinți. A păstrat majoritatea bijuteriilor de aur, iar pe câteva le-a amanetat. Ele valorau în total peste un milion de forinți.

Procuratura districtuală Gödöllő l-a acuzat de furt în urma acestui incident și a fost depusă și o moțiune pentru impunere a unei pedepse cu închisoarea și interzicerea accesului la afaceri publice.

Parchetul va restitui banii și bijuteriile pe care le-a confiscat de la bărbat moștenitorilor legitimi ai proprietarului decedat care a îngropat comoara în grădină.

Recomandările autorului: