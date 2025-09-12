Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe platformele de recrutare. De la cât pornește salariul pentru un candidat pe poziția „entry level”

În ultima lună, circa 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piață, antreprenorii confruntându-se, în continuare, cu numărul scăzut de angajați. Altfel, chiar de la începutul lunii septembrie 2025, putem vorbi de peste 7.500 de posturi disponibile.

Ramurile în care sunt disponibile mii de locuri de muncă

Dintre zecile de mii de locuri de muncă scoase în piață, 60% dintre acestea sunt adresate candidaților pentru categoria „entry level”, dar și muncitorilor calificați.

Printre domeniile în care se caută forță de muncă se numără industria construcțiilor, dar și în industria alimentară și a serviciilor. Posturi vacante există și în retail, pentru call-center / BPO, dar și în transport și logistică. Altfel, se fac angajări și în ramura turismului.

În paralel, aproape 2.200 de joburi sunt adresate candidaților care nu au calificări, dar își doresc să se angajeze. Pentru un job pe o poziție „entry level”, salariile nete pornesc de la 3.500 de lei. În cazul muncitorilor calificați, salariile pot ajunge la 8.000 – 9.000 de lei (instalatori, electricieni, de pildă). Datele indică faptul că 58,5% din anunțuri afișează salariul, cu speranța că, în acest mod, candidații vor fi determinați să aplice pentru respectivele joburi.

Printre cei care aplică mai puțin pentru posturile disponibile se află studenții și muncitorii necalificați, arată TVR Info.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Sursă video: TVR Info