Prima pagină » Știri externe » Ce a povestit o femeie care a fost 24 de minute în moarte clinică. „Ce am văzut îți va da fiori pe șira spinării”

Există viață dincolo de existența pe care o cunoaștem? Este o întrebare care se află pe buzele multor persoane. De-a lungul timpului, mai multe persoane, care au experimentat moartea pentru câteva minute, au vorbit deschis despre experiențele lor. Există multe teorii diferite despre ce se întâmplă când murim. O femeie, de pildă, a împărtășit ce s-a întâmplat când inima ei s-a oprit pentru 24 de minute. Vezi povestea mai jos.

Deși ar putea suna o scenă desprinsă din filmul „Efectul Lazarus”, o femeie a povestit ce s-a întâmplat în cele 24 de minute în care a fost moartă. Există multe afirmații despre ce se întâmplă cu adevărat, cum ar fi să vezi lumini strălucitoare, să-ți vezi corpul dintr-o altă perspectivă, ori să observi un tunel. De-a lungul timpului, au existat mai multe povești care au circulat în spațiul public despre viața de „dincolo” și reîntoarcerea la realitate. „Ce am văzut îți va da fiori pe șira spinării”, spune ea.

Lauren Canaday a fost în moartă clinică timp de 24 de minute, după ce a suferit un atac de cord acasă. În ciuda resuscitarii cardiopulmonare imediate din partea soțului ei și a paramedicilor, a durat aproape o jumătate de oră pentru a o resuscita. A fost readusă la viață.

Ea spune că experiența ei aproape de moarte a adus o schimbare profundă în modul în care percepe acum viața. Demontând mitul că vezi un tunel sau o lumină albă strălucitoare, Lauren spune că a simțit ceva complet diferit, scrie Mirror.co.uk.

„Îmi amintesc doar un sentiment de pace extremă. Acea pace a rămas cu mine săptămâni întregi după ce m-am trezit. Cu siguranță nu mă mai tem de moarte. Deși nu văd nimic distinct, nu mă îngrijorează deloc. Simt că prima mea viață s-a terminat în februarie și m-am trezit la a doua mea viață. Când oamenii îmi spun că arăt bine, mi se pare straniu. Pentru că nu mă simt aceeași persoană”, a relatat ea.

Când s-a trezit, Lauren a spus că nu-și amintește nimic din săptămâna dinaintea infarctului miocardic și nu-și amintea prea multe despre șederea în spital. De asemenea, i s-au părut dificile sarcinile de bază, cum ar fi vorbitul și scrisul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

