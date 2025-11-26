🚨 Ursula von der Leyen: „Rusia nu are disponibilitate să oprească războiul. Continuăm să punem presiune Putin”

13:08

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că în prezent nu există semne reale că Rusia este cu adevărat pregătită să oprească războiul din Ucraina. Prin urmare, presiunea asupra Kremlinului trebuie să continue.

„Până acum nu am văzut niciun semn al unei reale disponibilități a Rusiei de a pune capăt acestui conflict. Prin urmare, trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia, dar este, de asemenea, datoria noastră să depunem toate eforturile care pot duce la o pace justă și durabilă”, a subliniat ea.