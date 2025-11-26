Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen: „Rusia nu are disponibilitate să oprească războiul. Continuăm să punem presiune Putin”

🚨 Ursula von der Leyen: „Rusia nu are disponibilitate să oprească războiul. Continuăm să punem presiune Putin”

26 nov. 2025, 12:24, Știri externe
Ursula von der Leyen: „Rusia nu are disponibilitate să oprească războiul. Continuăm să punem presiune Putin”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
13:08

UPDATE. Ursula von der Leyen: "Nu am văzut niciun semn al unei reale disponibilități a Rusiei de a pune capăt acestui conflict. Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia"

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că în prezent nu există semne reale că Rusia este cu adevărat pregătită să oprească războiul din Ucraina. Prin urmare, presiunea asupra Kremlinului trebuie să continue.

„Până acum nu am văzut niciun semn al unei reale disponibilități a Rusiei de a pune capăt acestui conflict. Prin urmare, trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia, dar este, de asemenea, datoria noastră să depunem toate eforturile care pot duce la o pace justă și durabilă”, a subliniat ea.

13:08

Comisia Europeană, în ciuda opoziției Belgiei, va prezenta în curând textul juridic al propunerilor privind exproprierea activelor Rusiei blocate pe teritoriul țării, a declarat Ursula von der Leyen.

„În absența oricărei intenții reale a Rusiei de a se angaja în negocieri de pace, este clar că trebuie să sprijinim Ucraina să se apere. Începem prin a ne asigura că [ucrainenii] dispun de mijloacele financiare necesare. În cadrul ultimului Consiliu European, ne-am angajat să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027. Documentul include și o opțiune privind preluarea activelor rusești. Comisia va prezenta în continuare un text juridic. Nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni să plătească singuri factura”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului său de miercuri din Parlamentul European.

Belgia contestă propunerea Uniunii Europene privind înghețarea și utilizarea activelor rusești, în special în contextul planului Comisiei de a folosi aceste active pentru a finanța un împrumut de aproximativ 140 de miliarde de euro către Ucraina. Belgia se teme că riscurile financiare și juridice ale acestei măsuri sunt prea mari, inclusiv posibilitatea de represalii din partea Rusiei, deoarece o mare parte din aceste active sunt deținute în Belgia prin firma Euroclear.

Prim-ministrul belgian, Bart De Wever, a avertizat că confiscarea activelor externe ale Rusiei ar putea atrage riscuri sistemice pentru întregul sistem financiar mondial și a cerut garanții puternice pentru protejarea Belgiei și împărțirea riscurilor între statele membre ale UE. Belgia dorește garanții clare referitoare la tratatele bilaterale de investiții și la riscul revenirii activelor Moscovei în caz de ridicare a sancțiunilor, precum și ca alte state membre să participe la acoperirea riscurilor financiare.

