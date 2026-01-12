Prima pagină » Știri externe » Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan

Olga Borșcevschi
12 ian. 2026, 17:17, Știri externe
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pe anul 2025, document care arată o creștere substanțială a veniturilor față de anul precedent, dar și o scădere a economiilor personale. Liderul de la Chișinău indică venituri mai mari cu 58%, inclusiv bani obținuți din salariu, deplasări oficiale și dintr-un proces de judecată câștigat în instanță.

Declarația de avere pentru anul 2025, depusă de președintele Maia Sandu, indică un salariu anual de 269 de mii de lei moldovenești (aproximativ 13.600 de euro), un singur imobil deținut din anul 2003 și un cont bancar cu 21 de mii de lei moldovenești (aproximativ 1.100 de euro),

Pe lângă salariu, Maia Sandu a încasat, anul trecut, 154.057 de lei moldovenești (aproximativ 8.000 de euro) în calitate de diurne pentru deplasările oficiale peste hotare și 55.065 de lei moldovenești (aproximativ 2.780 de euro) sub formă de plăți pentru concediul nefolosit în perioada anilor 2020 – 2024.

În același timp, în declarația de avere șefa statului a indicat 67.190 de lei moldovenești (aproximativ 3.400 de euro) drept compensații pentru prejudiciu moral, sumă achitată prin intermediul unui executor judecătoresc.

Potrivit declarației de avere, Maia Sandu a indicat un singur apartament cu suprafața de 74.5 metri pătrați, achiziționat în anul 2003, care rămâne unicul imobil inclus în declarațiile de avere prezentate de la preluarea funcției de șef al statului.

Maia Sandu a devenit președintele Republicii Moldova în 2020, fiind aleasă de popor într-un scrutin general. În toamna anului 2024, Maia Sandu a fost realeasă pentru cel de-al doilea mandat de președinte.

Ce salariu are Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) că venitul său actual este mai mic decât salariul pe care îl avea în perioada în care era primar al Bucureștiului.

„Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, a precizat Nicușor Dan, în iulie.

The Telegraph: Maia Sandu desemnată „Liderul Mondial al Anului”. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne

Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”

