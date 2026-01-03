Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat într-un atac al SUA, în Caracas, de unitatea de elită Delta Force. Acțiunea a fost confirmată inclusiv de Donald Trump.

Ce este Delta Force

Delta Force reprezintă o unitate de elită de nivel unu a forțelor armate americane, specializată în misiuni speciale. De-a lungul timpului, a fost cunoscută sub mai multe denumiri, precum Combat Applications Group (CAG), Army Compartmented Elements (ACE), Task Force Green sau, simplu, „Unitatea”

Delta Force are ca principală misiune combaterea terorismului, fiind specializată în capturarea sau eliminarea țintelor de mare valoare și în neutralizarea rețelelor teroriste. Donald Trump l-a acuzat public pe Nicolas Maduro că ar fi liderul unui important cartel de droguri din Venezuela.

Unitatea se remarcă, însă prin versatilitate, fiind desfășurată în operațiuni variate, de la acțiuni directe – precum raiduri sau acte de sabotaj și până la misiuni de salvare a ostaticilor și recunoaștere specială.

Delta Force este sub comanda operațională a Joint Special Operations Command (JSOC), iar administrarea este asigurată de Army Special Operations Command (USASOC).

Delta Force este formată din aproximativ 2.000 de militari

Staționată la Fort Bragg, în Carolina de Nord, Delta Force este formată din aproximativ 2.000 de militari, dintre care 300–400 sunt „operatori” (personal de luptă). Unitatea este împărțită în șapte escadroane: Escadroanele A–D (asalt), Escadronul E (aviație), Escadronul G (clandestin) și Escadronul de Sprijin de Luptă (medical, informații). Fiecare escadron este divizat în trei trupe. Două dintre trupe desfășoară operațiuni de acțiune directă, iar a treia este dedicată recunoașterii și include lunetiști.

Operațiuni celebre

Multe dintre misiunile Delta Force sunt strict clasificate, însă au fost și operațiuni făcute publice.

Operațiunea Eagle Claw a reprezentat o tentativă, în aprilie 1980, de a rezolva criza ostaticilor din Iran prin recucerirea ambasadei SUA din Teheran. Misiunea a fost un eșec, însă.

Alte operațiuni au avut mai mult succes. În timpul invaziei SUA în Panama, în 1989, 23 de operatori Delta au desfășurat Operațiunea Acid Gambit, o misiune de salvare a unui ostatic pe nume Kurt Muse din închisoarea Modelo.

După atacurile din 11 septembrie 2001, unitatea a început să desfășoare misiuni în Afganistan împotriva unor lideri de rang înalt ai al-Qaeda și talibanilor

