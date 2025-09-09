Ce nu s-a văzut în timpul atacului din Doha: SPAIMA populației surprinse de bombardament

Armata israeliană a lansat un atac surpriză în Qatar, asupra unei clădiri în care se aflau liderii grupării militante islamice Hamas, însă potrivit relatărilor, operațiunea a fost un eșec.

În urma bombardamentului, fiul liderului Hamas, Khalil Al-Hayya, a fost ucis, arată Sky News.

Al-Hayya este considerat cea mai influentă figură a grupării în străinătate de când Ismail Haniyeh a fost ucis în iulie 2024 și principalul negociator.

„Confirmăm eșecul inamicului de a-i asasina pe frații noștri din delegația de negocieri. Atacul confirmă fără îndoială că Netanyahu și guvernul său nu doresc să ajungă la niciun acord de pace. Considerăm administrația SUA responsabilă pentru această crimă, datorită sprijinului său continuu pentru agresiunea și crimele ocupației împotriva poporului nostru”, arată comunicatul de presă emis de Hamas, remis de BBC.

Conform informațiilor actuale, toți liderii prezenți la conferință au supraviețuit atacului, mai puțin cinci membri de rang inferior, relatează Associated Press.

În urma atacului, un membru al Forțelor Interne de Securitate din Qatar a murit iar zeci de civili au fost răniți.

Momentul exploziilor surprinde spaima trecătorilor surprinși de bombardament. Mai mult, camerele de supraveghere montate în zonă arată cum rachetele trimise de Israel lovesc în plin clădirea.

La puțin timp după atac, efectele sunt vizibile: un imobil distrus, oameni nedumeriți și salvatori care caută prin ruine după supraviețuitori.

