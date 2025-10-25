Prima pagină » Actualitate » Am întrebat chatGPT: Cum va arăta harta României în anul 2100? Imaginea ne-a înspăimântat

25 oct. 2025, 09:31, Actualitate
V-ați gândit vreodată cum ar putea arăta România peste mai puțin de un secol, în anul 2100? Am întrebat direct chatGPT și răspunsul oferit a venit însoțit de o imagine generată pe baza descrierii care ne-a înspăimântat.

Predicția ChatGPT despre viitorul României a stârnit uimire și teamă, deopotrivă.

Delta Dunării și litoralul, complet schimbate

Imaginea generată de ChatGPT (foto jos) arată o Românie desprinsă din filmele SF, cu orașe plutitoare, blocuri zgârie-nori și autostrăzi aeriene. Astfel, potrivit proiecției, România va fi complet schimbată peste 75 de ani.

De exemplu, inteligența artificială susține că, până în 2100, creșterea nivelului mării ar putea schimba complet litoralul și Delta Dunării. Cu alte cuvinte, stațiunile de la Marea Neagră ar putea deveni orașe plutitoare, construite pe platforme sau piloni. Totodată, canalele Deltei s-ar extinde, transformând zona într-un adevărat labirint de insule.

Nici Munții Carpați nu scapă de schimbare. ChatGPT  spune că aici am putea avea stațiuni turistice „verticale”, cu orașe suspendate sau cable car-uri care leagă vârfurile între ele. Schimbările climatice ar putea reduce zăpezile, dar ghețarii artificiali sau tunurile de zăpadă ar menține sezonul de sporturi de iarnă.

În privința Câmpiei Române, aici agricultura ar putea fi complet automatizată, cu ferme verticale și drone care culeg recoltele. Unele zone ar putea fi transformate în parcuri energetice, pline de panouri solare și turbine eoliene.

Cum va arăta Bucureștiul în viitor

Potrivit ChatGPT, Bucureștiul se va transforma într-un oraș vertical, cu zgârie-nori verzi și poduri suspendate care leagă cartierele între ele. Traficul ar fi complet electric, cu trenuri maglev și autobuze autonome subterane.

Și alte două mari orașe universitare se vor schimba radical – Clujul și Timișoara ar urma să devină centre tehnologice și culturale, cu clădiri modulare care se pot reconfigura în funcție de nevoi. Parcurile ar urma să fie integrate cu orașul, cu ecosisteme urbane de tip „jungle city”.

În schimb, la Sibiu, Brașov și Iași se va păstra farmecul arhitecturii vechi, dar ascunzând sub străzile pietruite o infrastructură digitală modernă; vorbim de senzori, rețele inteligente și surse de energie regenerabilă.

Iar dacă vorbim de infrastructura urbană, atunci trebuie spus că se schimbă și transportul, care va fi reinventat. În 2100, România ar urma să fie legată printr-o rețea de trenuri magnetice subterane și autostrăzi inteligente, care se adaptează singure traficului și vor folosi energie regenerabilă. De asemenea, aeroporturile vor fi verticale, iar dronele vor transporta pasageri între orașe.

Natura și mediul

Numeroase arii verzi vor fi reîmpădurite, iar parcurile ar fi conectate prin coridoare ecologice. Folosind sisteme inteligente de apărare împotriva inundațiilor, se va menține echilibrul natural.

Vor apărea zone de coastă protejate de diguri inteligente și plaje robotizate care se regenerează automat.

Nu știm cât de aproape este viitorul acesta, dar un lucru e cert: România din 2100, așa cum o anticipează inteligența artificială, nu va mai semăna deloc cu cea din prezent.

