Ce spun Netanyahu și Putin despre faptul că TRUMP nu a primit Nobelul pentru Pace /Reacția președintelui SUA

10 oct. 2025, 22:31, Știri externe
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat, vineri seară, că președintele SUA, Donald Trump, merita Premiul Nobel pentru Pace, câștigat însă de activista Maria Machado, din Venezuela, iar președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat eforturile diplomatice ale liderului american.

”Comitetul Nobel vorbește despre pace. Președintele Donald Trump realizează pacea în mod concret. Acțiunile lui vorbesc de la sine. Președintele Trump merită Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Benjamin Netanyahu, într-un mesaj postat pe platforma X.

La rândul său, Vladimir Putin a evitat să spună dacă Donald Trump merita sau nu Premiul Nobel pentru Pace, salutând însă eforturile diplomatice ale liderului SUA.

”Nu știu dacă actualul președinte al SUA merită sau nu Premiul Nobel pentru Pace, dar face foarte multe lucruri pentru a rezolva crize complexe, care durează de ani sau chiar de zeci de ani”, a declarat Vladimir Putin.

”Îi mulțumesc președintelui Vladimir Putin”, a reacționat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Activista pro-democrație María Coria Machado, liderul opoziției din Venezuela, a primit vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025.

