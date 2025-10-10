MACRON a încheiat discuția cu liderii forțelor politice din Franța/ Partidele de stânga nu exclud adoptarea unei noi moțiuni de cenzură

Liderii forțelor politice din Franța au fost convocați de urgență la Palatul Elysee de către președintele Emmanuel Macron, care se confruntă cu o criză pentru a numi un nou prim-ministru, în urma demisiei lui Sebastien Lecornu.

Partidul Mobilizarea Națională (RN) și Franța Nesupusă nu au fost invitate, echipa lui Macron argumentând că acestea solicită o „dizolvare a Adunării Naționale”.

Președinta partidului Franța Nesupusă, Mathilde Panot, a declarat că acuzațiile sunt false și că scopul formațiunii sale ar fi de fapt demiterea lui Macron.

„Vrem să-l înlăturăm pe Macron. Nu să-l salvăm, așa cum a refuzat de două ori RN să voteze moțiunea de destituire a președintelui”, a afirmat Panot.

Ecologiștii avertizează că viitorul premier nu va fi de stânga

Marine Tondelier, lidera partidului Ecologiștilor a avertizat că premierul desemnat de Macron nu va fi unul de stânga.

„Am plecat de la această întâlnire uluiți. Nu am primit niciun răspuns, cu excepția faptului că premierul care va fi numit în următoarele ore nu va fi din tabăra noastră politică”, a explicat Tondelier, citată de cotidianul Le Monde.

De asemenea, liderul Partidului Socialist nu a exclus posibilitatea votării unei moțiuni de cenzură împotriva viitorului Guvern.

„Nu există nicio garanție că nu vom depune o moțiune de cenzură. Am venit să vedem dacă această criză poate fi rezolvată. Sperăm să înțelegem ce se întâmplă. Ați înțeles, din declarațiile celor care ne-au precedat, că nu va exista niciun prim-ministru de stânga”, a subliniat Olivier Faure.

Foto: Profimedia

