Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei

Opt copii ucraineni preluați de armata rusă și transferați în Rusia din cauza războiului au fost readuși vineri în Ucraina grație negocierilor intermediate de prima doamnă a SUA, Melania Trump.

”S-au întâmplat multe de când președintele Vladimir Putin a primit scrisoarea mea în august. Mi-a răspuns în scris, semnalând intenția de a discuta direct cu mine și evidențiind detalii referitoare la copiii ucraineni aflați în Rusia. De atunci, președintele Putin și cu mine am avut un canal de comunicare privind îmbunătățirea situației acestor copii. În ultimele trei luni, ambele părți au participat la o serie de întâlniri și teleconferințe private, desfășurate toate într-o atmosferă de bună-credință”, a afirmat Melania Trump, potrivit publicației The Independent. ”Am stabilit să cooperăm unii cu alții în beneficiul tuturor celor implicați în acest război. Reprezentantul meu a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura un acord între Rusia și Ucraina de repatriere în siguranță a copiilor și reîntâlnire cu familiile lor”, a subliniat prima doamnă din SUA.

Conform estimărilor, circa 19.500 de copii ucraineni au fost deportați în Rusia, deși organizațiile non-guvernamentale susțin că cifra este mult mai mare.

În martie 2023, Curtea Penală Internaațională (CPI) a emis mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin, acuzându-l de acțiuni asimilabile transferului ilegal al copiilor din Ucraina în Rusia. Kremlinul a negat acuzațiile.

