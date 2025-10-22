Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli”

O familie din Statele Unite a găsit o metodă inedită de a face față perioadelor cu cheltuieli neprevăzute: ei organizează o „săptămână fără cheltuieli”. În acele zile, nu cumpără nimic în afară de strictul necesar și folosesc tot ce au deja în casă, de la mâncarea din cămară, până la activități gratuite în oraș.

Ideea a venit după ce familia a terminat un proiect costisitor de renovare a spălătoriei. Chiar când credeau că au scăpat de cheltuieli, au descoperit mucegai negru sub podea, în apropierea frigiderului. Reparațiile suplimentare au costat mii de dolari.

De la ce a pornit ideea economiilor

„N-am știut că urmează partea a doua a renovării noastre”, a povestit femeia. „Costurile au explodat și am fost nevoiți să fim foarte atenți la bani”.

De atunci, de fiecare dată când apar cheltuieli neprevăzute, de la vizite medicale la facturi mari, familia aplică aceeași strategie: o perioadă de câteva zile sau o săptămână în care nu cumpără nimic în afară de lucrurile absolut necesare.

„Am cinci copii, așa că mereu apar costuri neașteptate. Ca să rămânem în buget, avem săptămâni în care nu cheltuim deloc bani”, a povestit mama familiei pentru publicația Business Insider.

Cum funcționează „săptămâna fără cheltuieli”

Cei șapte membri ai familiei se pregătesc pentru aceste perioade stabilind clar un obiectiv: să reziste fără cumpărături până la o anumită dată, de obicei la finalul ciclului de plată al cardului de credit.

„Uneori îi spunem «să ținem linia», adică să nu trecem peste limita de cheltuieli”, a explicat mama.

Ei cumpără alimente de bază, însă nimic în plus. Nu mai comandă mâncare, nu mai cumpără haine sau obiecte neesențiale, iar micile plăceri zilnice sunt amânate.

Au renunțat la cafeaua scumpă și la cumpărăturile online

„Prima mea tăietură în buget e încetarea opririlor la cafeneaua preferată. Nu e un lanț mare, așa că are prețuri mai ridicate, dar e slăbiciunea mea. În acele săptămâni, spun pas”, a mărturisit femeia.

Un alt avantaj al acestui sistem este că familia reușește să folosească resursele deja existente.

„Am descoperit trei verze în frigider, doar pentru că le comandasem automat fără să verific dacă mai avem. Acum verificăm totul înainte de a cumpăra ceva nou”, a spus mama.

