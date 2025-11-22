Prima pagină » Știri externe » Cearta la ONU: Premierul Japoniei anunță că va apăra Taiwanul în caz de invazie. China denunță Japonia pentru „amenințare cu intervenție militară”

22 nov. 2025, 17:55, Știri externe
Cearta la ONU: Premierul Japoniei anunță că va apăra Taiwanul în caz de invazie. China denunță Japonia pentru „amenințare cu intervenție militară”

Cearta dintre Republica Populară Chineză și Japonia pe tema autonomiei Republicii China de pe insula Taiwan a ajuns la nivelul Națiunilor Unite.

China insistă pentru REUNIFICAREA cu Taiwanul, revendicând insula din 1949. Guvernul condus de prim-ministra Sanae Takaichi a acuzat că invazia Taiwanului de către forțele regimului comunist de la Beijing ar pune în pericol securitatea regiunii Asia-Pacific. Declarația guvernului japoneză că ar fi dispus să inițieze o intervenție armată a înfuriat elitele de la Beijing.

China a denunțat Japonia la ONU pentru „amenințarea  cu intervenție armată”.

„Prim-ministra Japoniei Sanae Takaichi a comis o gravă încălcare a dreptului internațional și a normelor diplomatice când a spus că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar de la Tokyo”, a reclamat ambasadorul Chinei la ONU Fu Cong într-o scrisoare adresată Secretarului General Antonio Guterres.

„Dacă Japonia îndrăznește să încerce o intervenție armată în situația de peste strâmtoare, se va considera că a comis un act de agresiune. Astfel, China își va exercita cu hotărâre dreptul la autoapărare în temeiul Cartei ONU și al dreptului internațional și își va apăra ferm suveranitatea și integritatea teritorială.”, a amenințat Fu, conform unui comunicat al misiunii Chinei la ONU, potrivit Reuters.

Sursa Foto: Site-ul oficial al Guvernului Japoniei

