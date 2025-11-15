China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare”

China a amenințat Japonia cu o „înfrângere militară zdrobitoare” dacă va interveni pentru a ajuta Taiwanul la război. Conducătorul chinez Xi Jinping a ordonat armatei chineze de 4 ani să se pregătească pentru operațiunea de anexare a insulei autonome până în anul 2027.

Regimul de la Beijing este furios pe declarațiile făcute de prim-ministra japoneză Sanae Takaichi privind Taiwanul și i-a îndemnat pe cetățenii chinezi să evite vizitarea Japoniei. Vineri, guvernul de la Tokio l-a convocat pe ambasadorul Chinei pentru a protesta împotriva comentariului ofensator din partea a unui diplomat chinez la adresa prim-ministrei Sanae Takaichi.

Sanae Takaichi a declarat în Parlamentul japonez săptămâna trecută că „un atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa o situație de pericol și ar putea atrage un răspuns militar din partea Japoniei”.

Consulul General de la Osaka, Xue Jian, a scris într-o postare pe X (acum ștearsă) că „gâtul murdar care se înfinge înăuntru trebuie tăiat”.

Ministerul japonez de Externe l-a convocat imediat pe ambasadorul Chinei pentru a da explicații privind declarațiile inadecvate ale lui Xue. Unele figuri politice au solicitat chiar expulzarea lui Xue. Guvernul de la Tokio a decis că va lua măsuri „adecvate”, fără să le elaboreze, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt din partea Ministerului chinez al Apărării, Jiang Bin, a transmis că „declarațiile lui Takaichi sunt „extrem de iresponsabile și periculoase”.

În august 2023, regimul comunist de la Beijing l-a convocat pe ambasadorul japonez după ce Japonia a luat decizia de a deversa în mare apa radioactivă tratată de la Centrala Nucleară Fukushima Daichi.

Ministerul chinez și-a exprimat îngrijorările serioase asupra intențiilor guvernului Takaichi privind înarmarea și întărirea securității, inclusiv ambiguitatea asupra principilor sale non-nucleare.

Relația dintre China și Japonia este încă tensionată după cel de-al Doilea Război Sino-Japonez dintre anii 1937-1945. Declarațiile premierului japonez privind Taiwanul.

Presa de stat chineză a publicat o serie de editoriale în care a criticat politica dusă de Takaichi, având în vedere nemulțumirile cu privire la trecutul militarist al Japoniei și la sensibilitatea extremă a Chinei față de orice are legătură cu Taiwanul, la doar două săptămâni după ce liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit cu Takaichi în Coreea de Sud.

Remarcile lui Takaichi nu au fost nicidecum o „difuziune politică izolată”, a declarat vineri într-un comentariu ziarul Cotidianul Poporului al Partidului Comunist.Aripa dreaptă a Japoniei a încercat să relaxeze unele dintre constrângerile constituției țării de după cel de-al Doilea Război Mondial și să urmărească statutul de putere militară, se arată în comentariul publicat sub pseudonimul „Zhong Sheng”, care înseamnă „Vocea Chinei” și adesea folosit pentru a oferi opinii despre politica externă

.„În ultimii ani, Japonia s-a grăbit cu pași repezi pe calea dezvoltării militare. De la vizite frecvente la Templul Yasukuni, la negarea masacrului de la Nanjing, până la promovarea energică a «teoriei amenințării Chinei», fiecare pas al lui Takaichi urmează vechile urme ale vinovăției istorice, încercând să mascheze o istorie a agresiunii și să reînvie militarismul.”, susține un editorial al ziarului „Cotidianul Poporului” din Republica Populară Chineză.

Beijingul susține că Taiwanul, guvernat democratic, îi aparține și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Guvernul Taiwanului respinge afirmațiile Beijingului și spune că numai poporul său poate decide viitorul insulei.

Taiwanul se află la puțin peste 110 kmde teritoriul japonez, iar apele din jurul insulei oferă o rută maritimă vitală pentru comerțul de care depinde Tokyo. Japonia găzduiește, de asemenea, cel mai mare contingent de militari americani în străinătate.

