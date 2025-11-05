Prima pagină » Știri externe » Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“

05 nov. 2025, 16:23, Știri externe
Trupele ucrainene din orașele Pokrovsk și Kupiansk sunt încercuite și ar trebui să se predea, au transmis, miercuri, autoritățile ruse. În caz contrar, nu ar avea nicio șansă de supraviețuire, precizează sursa citată.

Orașul, care găzduia cândva aproximativ 60.000 de locuitori, a devenit acum un câmp de luptă, iar liniile frontului se estompează. Moscova spune că se apropie din nord și sud, în timp ce Ucraina insistă că trupele sale încă se mențin pe poziții și chiar reușesc debarcări ale forțelor speciale folosind avioane Black Hawk furnizate de SUA. Însă comandanții recunosc că situația este gravă, unul dintre ei spunând că „nu există o linie de apărare permanentă”.

Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk, supranumit „poarta de acces către Donețk”, încă din 2024, ca parte a unei încercări de a prelua întreaga regiune Donbas, din care forțele ucrainene controlează încă aproximativ 10%, sau 5.000 de kilometri pătrați, relatează Reuters.

Spre deosebire de atacurile frontale pe care le-au folosit împotriva altor orașe, forțele ruse au folosit acum o strategie diferită, bazată pe atacuri mai mici, pentru a încercui aproape complet trupele ucrainene atât în ​​Pokrovsk, cât și în Kupiansk.

Tacticile Rusiei, în ambele locații, au creat ceea ce bloggerii militari ruși au numit „o zonă gri, de ambiguitate“, unde niciuna dintre părți nu avea control deplin, dar care era extrem de dificil de apărat pentru Ucraina.

Hărţile câmpului de luptă arată că forţele ruse se află la câţiva kilometri distanţă de a încercui complet Pokrovsk, numit de Rusia Krasnoarmesk, şi controlează o parte semnificativă din Kupiansk, avansând pe drumul principal către oraş.

În acest context, ministerul rus al Apărării a contrazis direct declarația de luni a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, conform căreia forțele ucrainene încercau să evacueze ceea ce acesta a spus că sunt doar 60 de soldați ruși din Kupiansk.

Acesta a afirmat că unitățile ucrainene erau prinse și că poziția lor se deteriora rapid în timp ce forțele rusești avansau, „nelăsând nicio șansă militarilor ucraineni de a se salva decât prin predare voluntară”.

La aproape patru ani de la începutul celui mai sângeros război din Europa de la al Doilea Război Mondial, Rusia încearcă să cucerească întregul Donbas și avansează în regiunile Harkov și Dnipopetrovsk din estul Ucrainei.

Armata rusă declară că ar controla acum peste 19% din Ucraina, sau aproximativ 116.000 km pătrați.

