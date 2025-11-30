Cel mai cunoscut cinematograf din Paris se închide din cauza unei invazii cu ploșnițe. Spectatorii au fost mușcați la un eveniment cu Sigourney Weaver

Celebra Cinematecă Franceză (Cinémathèque Française) din Paris a fost închisă, temporar, vineri, din cauza unei infestări cu ploșnițe. Decizia vine după ce angajații și vizitatorii au observat aceste creaturi care se hrănesc cu sânge de la oameni și animale, inclusiv în timpul unui master class susținut de actrița de la Hollywood Sigourney Weaver, relatează France 24.

Cinémathèque, o arhivă de filme și un cinematograf de renume internațional, a anunțat într-un comunicat că își va închide cele patru săli de proiecție timp de o lună, începând de vineri.

Închiderea temporară, care vine după o serie de plângeri ale spectatorilor, ar trebui să garanteze acestora, „un mediu perfect sigur și confortabil”, se arată în comunicat.

La începutul lunii noiembrie, mai mulți spectatori s-au plâns reporterilor francezi că au fost mușcați de ploșnițe în timpul unui master class susținut de vedeta nominalizată la Oscar, Sigourney Weaver, cunoscută pentru roluri în filme precum „Alien” sau „Avatar“.

O persoană a declarat pentru cotidianul francez Le Parisien că au fost văzute ploșnițe târându-se „pe scaune și haine”.

La Cinémathèque, situată în estul Parisului, trei săli de proiecție sunt deschise publicului, în timp ce a patra este folosită pentru activități educaționale.

Ce măsuri vor lua administratorii cinematografului

„Toate scaunele vor fi demontate și apoi tratate individual cu abur uscat la 180°C de mai multe ori, înainte de a fi verificate sistematic de câini”, a precizat instituția. Covoarele vor primi „același nivel” de tratament.

Alte zone ale clădirii vor rămâne deschise, inclusiv o expoziție actuală despre actorul și cineastul american Orson Welles.

În 2023, guvernul de la Paris anunța că va lua masuri drastice pentru a combate ploșnițele, care apăreau în număr mare în transportul public, în cinematografe și în spitale.

În 2024, guvernul a declarat că dezinformările răspândite prin conturile de socializare au amplificat panica publicului în toamna anului 2023.

Mușcăturile de ploșniță lasă zone roșii, vezicule sau erupții mari pe piele și pot provoca mâncărimi intense sau reacții alergice. De asemenea, acestea provoacă adesea suferință psihologică, probleme cu somnul, anxietate și depresie, avertizează specialiștii.

